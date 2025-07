Tagasi 03.07.25, 12:25 Sõõrumaa loobus linnapeaks pürgimisest Reformierakond otsustas, et ei moodusta Urmas Sõõrumaa eestvedamisel ajutist linnavalitsust ja Reformierakond läheb volikogu opositsiooni.

Ettevõtja Urmas Sõõrumaa (vasakul) ei loo uut ajutist valitsust, teatas Reformierakond.

Foto: Liis Treimann

Põhjus, miks Sõõrumaa ei loo linnavalitsust, on see, et tema visiooni proovitakse määrida vandenõuteooriatega, kirjutab Reformierakond pressiteates.