Arhitektid: AI on kui karbitäis legosid, mis ei suuda kastist välja mõelda
Paljukiidetud ja arhitekti tööd hõlbustavale tehisintellektile siiski kõike loovutada ei saa – sellel puudub loov tunnetus ja taju, tõdesid Mainor Ülemiste arendusjuht Rauno Mätas ja WHAT IFi juhtivkonsultant Juhan Kangilaski saates “Kinnisvaratund”.
Mainor Ülemiste arendusjuht Rauno Mätas ja WHAT IF juhtivkonsultant Juhan Kangilaski.
Foto: Siim Sultson
"Tänapäeval ei kujuta keegi ette, et keegi hoonet 2D-s projekteeriks. Kui mul on ettevõte, kes teeb 2D hinnapakkumise ilma 3D mudelita, siis ma lükkan selle kohe kõrvale," sõnas Mätas. Ta lootis, et AI on see, mis arhitekti elu edaspidi lihtsamaks teeb.
