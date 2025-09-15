Äripäev
  ST
  15.09.25, 13:25

Dubai tuleb Tallinna: kohtumine DAMACi ja Dubai kinnisvaraturu tipptegijatega

27. septembril toimub Tallinnas eksklusiivne kinnisvarainvestoritele suunatud kohtumine, kus osalevad Dubai suurima erakinnisvaraarendaja DAMAC Properties esindajad.
Dubai tuleb Tallinna: kohtumine DAMACi ja Dubai kinnisvaraturu tipptegijatega
Eestisse saabuvad maailma ühe mõjukaima kinnisvaraarendaja, DAMAC Properties, esindajad, et tutvustada esmakordselt Eesti investoritele projekte, mis tavaliselt jäävad vaid Dubai siseringi vaatevälja. DAMAC on üks Lähis-Ida juhtivaid arendajaid, tuntud oma ambitsioonikate terviklahenduste ja kõrge kvaliteediga elamuarenduste poolest.
Ürituse korraldaja, litsentseeritud Dubai kinnisvaraekspert Igor King: „Need, kes on minuga juba Dubaisse investeerinud, jagasid sarnaseid muresid – madal üüritootlus Euroopas, kõrged maksud ja stagneeruv kinnisvaraturg. Dubai pakub nendele probleemidele väga praktilisi lahendusi.“

Miks üha rohkem investoreid pöörab pilgu Dubai poole?

Euroopa kinnisvaraturg on mitmetes piirkondades jõudnud küllastumiseni. Üüritootlus jääb sageli 3–4% vahele, samal ajal kui maksukoormus, inflatsioon ja tururiskid suurenevad. Eestis tuleb järjest sagedamini ette olukordi, kus kinnisvara väärtus ei kasva, ent kulud ja riskid suurenevad.
Dubai turg on seevastu pakkunud vastupidist kogemust. Igor Kingi klientide näited kinnitavad järgmist:
  • Üüritootlus Dubais: 8–12% – 2–3 korda kõrgem kui Eestis;
  • Kinnisvara väärtuse keskmine kasv: 10% aastas;
  • Mõned arendused on andnud kuni 100% tootlust investeeritud summalt;
  • Maksusoodustused ja investorisõbralik keskkond, mida toetab tugev riiklik poliitika.

Eksklusiivne võimalus siseneda Dubai kinnisvaraturule

27. septembril Hilton Tallinn Park hotellis toimub ainulaadne üritus investoritele, kes soovivad siseneda Dubai kinnisvaraturule usaldusväärse partneri kaudu ning tutvuda projektidega, mis pole veel avalikkusele avatud.

Päevakava:

Projektide esitlused:
  • Kell 11:00 (inglise keeles)
  • Kell 14:00 (vene keeles)
  • Kell 17:00 (inglise keeles)
  • Kell 19:00 (vene keeles)
Individuaalsed konsultatsioonid:
Kell 10.00–20.00 (eesti / inglise / vene keeles)

Kohapeal saad teada:

  • Millised uusarendused Dubais pole veel turule jõudnud;
  • Ülevaade Dubai tippkommuunidest – piirkondadest, kus on olemas koolid, spordiväljakud, laguunid, aiad ja ostukeskused;
  • Võimalus osta korter basseinide, jõusaali ja parkimiskohaga hinnaga, mis on võrreldav Eesti uusarendustega;
  • Soovitused piirkondade kohta, mis sobivad paremini üürimiseks ja võivad tuua 2x kõrgema tootluse võrreldes Eestiga;
  • Teave erinevate makse- ja finantseerimisvõimaluste kohta: sularaha, krüptoraha, pangaülekanne ja pangafinantseerimine ka välisinvestoritele;
  • Võimalus küsida küsimusi otse DAMACi esindajatelt või Igor Kingilt.

Kellele on üritus suunatud?

  • Investoritele, kes soovivad hajutada oma portfelli ja vaadata väljapoole Euroopat;
  • Ettevõtjatele, kes otsivad paremat tootlust kui koduturul;
  • Neile, kes soovivad siseneda Dubai kinnisvaraturule madalama riskiga ja kogenud partneri toel.

Registreerimine:

Osalemine on tasuta, kuid ainult eelregistreerimise alusel.
📱 WhatsApp / SMS / Telegram:+372 5808 1020
Dubai kinnisvaraturg pakub mitmel tasandil atraktiivseid võimalusi investoritele, kes otsivad kasvavat, stabiilset ja maksusoodustustega keskkonda. Üritus Tallinnas annab hea võimaluse tutvuda turu eripäradega ja teha teadlikumaid investeerimisotsuseid.
Dubai ei ole enam ainult luksus – see on muutunud nutikate investorite uueks sihtkohaks.

