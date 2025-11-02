Raadiohommikus: värsked meeleolud pankuritelt ja ettevõtjatelt

Kell üheksa on stuudios Ain Hanschmidt , kellelt võtame esimesed kiired kommentaarid selleks hetkeks avalikuks saanud Infortari majandustulemuste kohta.

Hommikuprogrammi teevad Mai Kroonmäe ja Lauri Leet.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

10.00–13.00 “Sisuturundussaade”. Tõnu Einasto vestles VeeRa partneri ja finantsjuhi Helika Partsi ning Saku valla finantsjuhi Randar Lohuga finantsjuhtimise digitaliseerimise olulisusest. Saatekülalised, kellel on pikaajaline avaliku ja erasektori kogemus, selgitasid, kuidas finantsjuhi roll on arenenud pelgalt “exceldajast” strateegiliseks partneriks.

11.00–12.00 “Kuum tool”. Külas on kaitseminister ja Reformierakonna aseesimees Hanno Pevkur. Teeme temaga juttu välisinvesteeringutest kaitsetööstusesse ja Eesti kaitsetööstuse võimalustest, järsult suurenenud kaitseministeeriumi eelarvest ning sellega kaasnevatest riskidest ja võimalustest, Reformierakonna kehvadest valimistulemustest ja väljavaadetest riigikogu valimistel.

Saatejuht on Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 “Tööandjate tund”*. Miks Eesti majandus välistöötajateta hakkama ei saa, kuidas välistöötaja aitab Eestis palku tõsta ja mis valearusaamad liiguvad välismaalt värbamise ja paindliku töötamise kohta, sellest räägivad saates majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, Magnetic MRO juht Risto Mäeots ning hotellide Palace ja Radisson juht, tööandjate keskliidu tööturu töörühma juht Ain Käpp.

Saatejuht on Rivo Sarapik.