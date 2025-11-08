Skeleton avas Soomes 50 miljoni eurose akutehase

Aasta lõpu seisuga on Eestis kaheksa ükssarvikut ehk enam kui miljard väärt ettevõtet. Siinse regiooni idufirmade ökosüsteemist põhjalikku ülevaadet tegev riskikapitalifirma Atomico näeb järgmisi ükssarvikud nende kümne ettevõtte seas.
Eesti superkondensaatorite tootja Skeleton Technologies kaalub Poolasse tehase, tehisintellekti andmekeskuste ja teadus- ning arenduskeskuse rajamist, hinnanguline investeeringute maht ulatub kuni 3 miljardi euroni, kirjutab Poola ärileht Puls Biznesu.
Globaalse haardega Hispaania energiakontsern Repsol investeeris Eesti ettevõttesse Stargate Hydrogen, mis arendab kõrgtehnoloogilisi keraamilisi katalüsaatoreid vesiniku tootmiseks. Tehing on osa Repsoli strateegiast laiendada oma tegevust taastuvvesiniku vallas ja tugevdada koostööd tehnoloogiaettevõtetega, kellel on potentsiaal vähendada vesiniku tootmiskulusid.
Tänapäeva kaubanduses ei määra edu enam üksik tehnoloogiline lahendus, vaid see, kui hästi erinevad süsteemid ja andmed tervikuks kokku töötavad. Saates arutletakse, kuidas muutunud ostukäitumine ja kasvavad ootused sunnivad kaupmehi oma tööprotsesse ümber mõtestama.