Madiberk, Veeberid ja Virkebau annavad Eesti energiaidule üle poole miljoni euro

Hispaania energiagigant Repsol investeerib 2 miljonit eurot siinsesse vesinikuseadmeid tootvasse ettevõttesse Stargate Hydrogen. Ettevõtte juht Marko Virkebau sõnas, et pinget ta ei tunne, küll aga suurt tunnustust.
Ida-Virumaa on uus kuum koht uute tööstusinvesteeringute tegemiseks Eestis. Tööstustraditsioonid, toetusmeetmed, ettevalmistatud greenfeild projektid, valmiv üürikinnisvara tööstustele, puuduv NIMBY ja kättesaadav tööjõud on osa märksõnadest, miks viimastel aastatel on maakonda tehtud hulgaliselt uusi tööstusinvetseeringuid.