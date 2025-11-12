13.11.25, 06:00 Kõik läks nihu karaokebaaris. Bolti algusaja tipptegija jäi suurelt võlgu ja ragistab kohtus Boltiga algusaastail liitunud töötaja kaasas taksoäri tippudelt sadu tuhandeid eurosid, et avada Eesti esimene privaatne karaokekoht, kuid käib nüüd kohut, kuna jäi majaomanikule ligi 100 000 eurot võlgu. Loe AI kokkuvõtet Endine Bolti töötaja Venus Lim avas kaks aastat tagasi Eesti esimese privaatse karaokekoha House 10 Tallinnas. Lim meelitasi investeerima mitmed Bolti tipud, kuid ettevõte sattus raskustesse: Lim ei suutnud maksta üüri ning tema firma tekkis ligi 100 000 euro suurune võlg. Kinnistu omanik Peeter Jalakas tõstis karaokebari välja ning andis Limi kohtusse. Lim tunnistas võlgnevusi, kuid loodab siiski käivitada karaokekoha uuel aadressil ja kaasata uusi investoreid. Jevgeni Kabanov, suurima osalusega investor, pole House 10 probleemidega aktiivselt tegelenud üle aasta.

Omanäolise karaokebaari House 10 asutaja ja omanik, Singapurist pärit Venus Lim jäi majaomanikule ligi 100 000 eurot võlgu ja käib nüüd eraisikuna kohut. Siiski usub ta, et leiab uued investorid ja avab baari uksed kuskil mujal hiljemalt aasta pärast.

Endine Bolti keskastme juht, Singapurist pärit Venus Lim keeras paar aastat tagasi tehnoloogiasektorile selja ja avas Tallinna vanalinnas privaatse karaokekoha House 10. Eestis polnud veel sellist karaokebaari, kus saab rentida sõpruskonnaga laulmiseks eraldi laulutoa.

“Olin aastaid sõpradele kurtnud, et Eestis pole privaatseid karaoketubasid. Kui lõpuks oma ideed endistele Bolti kolleegidele mainisin, ütlesid mõned neist kohe, et nad oleks valmis investeerima,“ meenutas Lim veebruaris Äripäevale antud intervjuus

Miks ma üldse minu jaoks tundmatu proua Singapurist üürnikuks võtsin, oli see, et tema backerid olid väga lugupeetud persoonid. Peeter Jalakas teatrimaja omanik

House 10 pimedates ruumides tundsid töötajad end purjus klientidega sageli ebaturvaliselt, nappis ka turvakaameraid. Venus Limi kinnitusel olid väljaspool laulutube turvakaamerad olemas.

Limile kuuluv karaokebaari majandav Lion City House OÜ pole esitanud majandusaasta aruannet ning alates eelmisest detsembrist ka käibe-, tulu- ega sotsiaalmaksu deklaratsioone.

Jevgeni Kabanov pani Limi karaokeärisse vähemalt 75 000 eurot, sellega on tal firmas 18% suurune osalus. Kabanov tunnistas, et House 10-l on probleemid ning ta on aeg-ajalt Limiga suhelnud, kuid pole karaokekohaga üle aasta aktiivselt tegelenud. “Kui me alustasime, siis ma teadsin, et seal on riskid. Mõned riskid realiseerusid, edasi ma ei tea,” rääkis ta.

Hoogu andis ka Herty Tammo 15 000 euroga, omades firmast 2,6%. Tammo ei ole enda sõnutsi näinud ettevõtte aruandeid ega kuulnud käekäigu ja finantsraskuste kohta. “See ei ole minu jaoks väga traagiline sündmus,” märkis ta. “Osa ettevõtteid võidavad, osa ei võida. Osa saavad hakkama, osa ei saa. See on elu.”

Indrek Kasela, kes investeeris 30 000 eurot ning kelle osalus oli algul 5,2% ja hiljem 3,5%, ei mäleta enda sõnul, et tal firmas osalus oleks.

Ettevõtja Mirko Adari, kes andis 20 000 eurot ja kelle osalus on 4,6%, ütles, et ei viitsi teemat kommenteerida.

Nii Markus kui ka Martin Villig jäid telefoni ja sõnumite teel tabamatuks.

Äripäevale teadaolevalt võttis Lim investoritega paar päeva tagasi ühendust ja lubas anda neile värske ülevaate asjade seisust.

Limi sõnul hoidis ta investoreid raskustega kursis ning Kabanov oli suurima osalusega investorina toetav. “Nad andsid mulle ruumi ja usaldasid, et ma leian lahendused. Viimases telefonikõnes peamise investoriga (Kabanoviga – toim) mõistis ta olukorda ja ütles mulle, et ma jätkaks pingutamist, et lahendada probleemid.”

Kuust kuusse sama plaat

Tuahande ruutmeetri suuruse maja kuine üür oli 10 000 eurot, millele lisandus käibemaks. Lepinguga oli küll ette nähtud üürihinna tõus igal aastal vastavalt tarbijahinnaindeksile, kuid Jalakase sõnul nad hinda ei kergitanud.

Üürihind käis Limile siiski üle jõu ja ta jäi pidevalt võlgu. “Üür oli üpris kõrge. Kuigi äri näitas paljulubavat kasvu, siis kulud jäävad ikka kuludeks. Vaatamata lubavale kasvule ei olnud sellise maja eest sellise hinna maksmine jätkusuutlik,” rääkis Lim.

Karaokekoht House 10 kolis Tallinna vanalinna endisesse Von Krahli majja. House 10 omanik Venus Lim pidas üüri aga liiga kõrgeks, mistõttu tekkisid tema sõnul makseraskused. Majaomanik Peeter Jalakas tuletas talle aasta aega meelde maksmata üüri ja viiviseid, tänavu sügiseks kerkis võlg 85 000 euroni.

Lim heidab ette, et tema kanda jäid hoone parandustööd, eelkõige ventilatsiooni putitamine, mis pani rahalise põntsu. Seetõttu ei saanud nad tema sõnul suvel uksi avadagi. “Isegi kui me maksame üüri ja leiame viisi, kuidas võlast välja tulla, peab ikka rohkem investeerima, et hoida üüri selles majas mõistlikuna, sest me avastame kogu aeg midagi,” rääkis ta.

Jalakase sõnul on aga tavaline, et üürnik tasub sellised kulud, viidates lepingu punktile, mis sedastab, et üürnik peab asju jooksvalt parandama, et tagastada need samas seisukorras.

Limi sõnul olid riskid õhus juba eelmisel aastal, kuid makseraskused tekkisid alles sel suvel. Siiski nähtub tema ja Jalakase kirjavahetusest, et arved jäid õigeaegselt tasumata juba eelmise aasta kevadest.

Jalakas tuletas kuust kuusse Limile meelde, et too pole tähtajaks üüri tasunud. Lim tõi põhjenduseks kliendivaese suvehooaja, rahanappuse ja aeglased rahvusvahelised ülekanded, ent lubas ikka ja jälle raha tagasi maksta. Võlg aga kasvas.

Mais leppisid nad kokku, et Lim tasub võla ja maksab edaspidi üüri 7800 eurot pluss käibemaks. Kevadel panid nad paika ka tagasimakse graafiku, kuid Lim sellest Jalakase sõnul kinni ei pidanud. “Sügiseks oli selge, et sellest enam asja ei saa,” tõdes Jalakas. Oktoobris pani ta karaokekoha ees ukse lukku.

Pingpongitamine, kus Jalakas nõudis üüri ja võlgnevusi ning Lim lubas maksta, aga jäi hiljaks või jättis siiski maksmata, kestis aasta. Üürivõlg koos intressidega kerkis sügiseks ligi 85 000 euroni.

Võlgadega kohtus

Jalakas koos ettevõtet esindava Cobalti vandeadvokaadi Lembit Tedder iga hindab, et Lim on võlgu umbes 100 000 eurot, mis hõlmab üüri, viiviseid, kommunaale ja menetluskulusid. Lim sellega nõus ei ole ja ütleb summaks umbes 80 000 eurot, viidates üksnes maksmata üürile.

Tedderi sõnul allkirjastas Lim käenduslepingu, mille järgi vastutab ta isiklikult võlgade eest. Samuti sõlmisid nad lepingu, mille kohaselt pantis majaomanik karaokebaari vara ja kavatseb selle maha müüa, et võlga vähendada.

Võla kättesaamiseks pöördus Jalakas kohtusse, Harju maakohus võttis hagi menetlusse. Tedderi sõnul pole Lim kohtuasja materjale siiani vastu võtnud.

Lisaks on Limi firma võlgu ettevõttele Proscreen , kes rentis ja müüs neile peamiselt mikrofone. Proscreeni juht Raido Reilson ütles, et paari kuuga kogunes ligi 6000 euro suurune maksmata arve, mis on siiani tasumata.

Töötajad teavad, kui lahked me olime, kui äri edenes alates suvest aeglaselt. Me otsustasime nendega ausõna peale tegutseda ja meil on tagasimaksmise plaan. Venus Lim töötajatele võlgu karaokekoha omanik

Töötajatele ka võlgu

Probleeme jagus ka töötajatega. Äripäevale teadaolevalt ei võtnud Lim inimesi korrektselt lepinguga tööle ega maksnud neile õigeaegselt kokkulepitud palka.

Ka töökorraldus lonkas. Töötajad pidid vastutama baari, koristamise, teeninduse ja tehniliste lahenduste eest, samas kui 12tunnistel tööpäevadel anti heal juhul vaid 15 minutit pausi. Nõusid ei saanud pesta baaris, vaid selleks tuli suurte kastidega tõtata mööda treppe kõrvalmajja. Töötajad pidid külalisi, ka Limi sõpru, lõbustama pärast tööaega, kuigi tundsid end purjus klientide juures eraldatud tubades ebaturvaliselt. Kui töötajad probleeme tõstatasid, luges Lim neile epistlit, kirjeldatakse Äripäevale.

Limi sõnul ei vasta need väited tõele. Tema sõnul sõlmis ta töötajatega lepingud, kõikidel vahetustel oli vahetusevanem ning keegi ei jäänud pärast vahetuse lõppu tööle. Kaameraid karaoketubades ei olnud, need olid vaid üldruumides, lisas ta. Lim eitab, et töötajad pidid tema sõpru lõbustama.

Küll aga möönis Lim, et pole maksnud viimast kuutasu kahele töötajale, kuid lubab seda graafiku järgi teha. “Nad teavad, kui lahked me olime, kui äri edenes alates suvest aeglaselt. Me otsustasime nendega ausõna peale tegutseda ja meil on tagasimaksmise plaan,” rääkis ta ja lisas, et enam ei ole firmas peale tema ühtegi töötajat.

Äripäevale teadaolevalt on muresid ka karaokesõpradel, kes tahavad lunastada oma kinkekaarte. House 10 vastas huvilisele, et otsivad uut kohta ega võta broneeringuid vastu ning annavad teada, millal ja kus taas uksed lahti teevad.

Limi sõnul on nad broneeringud kõigile tagasi maksnud ning kõikidele kirjadele, ka kinkekaardi lunastajatele, vastanud. “Kõik kliendid on saanud [kirja], pole kaevanud ega meile tagasi kirjutanud,” lausus ta.

Uued investorid ja ruumid vaateväljas

Vaatamata suurele võlale ja kuuse alla jäämisele loodab Lim karaokekohale taas elu sisse puhuda. Uut kohta pole Lim veel leidnud, kuid on käinud mõnda ruumi vaatamas. “Me tahame selle etapi sulgeda ja oleme tuleviku suhtes endiselt optimistlikud,” lausus ta.

Limi sõnul tunnevad uued välismaised investorid huvi ja ta loodab neilt raha kaasata. “Uutele investoritele võiks see kontseptsioon meeldida ja nad näeksid, kuidas saavutaksime vähendatud kuludega kohe väga hea kasumlikkuse,” rääkis ta.

Oma kodulehel ega sotsiaalmeedias ei ole House 10 teada andnud, et nad on tegevus pannud pausile ja senistest ruumidest välja kolinud.

“Me ei lase sellel kahetsusväärsel möödarääkimisel või läbirääkimiste katkemisel üürileandjaga mõjutada paljulubavat positiivset vastuvõttu, mida oleme klientidelt saanud,” ütles Lim.

Lim loodab karaokebaari uksed uuesti avada hiljemalt järgmise aasta lõpuks.