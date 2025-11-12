Äripäev
Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Äripäev
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,21%311,45
  • OMX Riga0,55%901,45
  • OMX Tallinn−0,06%2 109,32
  • OMX Vilnius0,16%1 445,23
  • S&P 500−1,24%7 408,5
  • DOW 30−1,07%49 526,17
  • Nasdaq −1,54%26 225,15
  • FTSE 100−1,71%10 195,37
  • Nikkei 225−1,99%61 409,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%84,6
  • OMX Baltic−0,21%311,45
  • OMX Riga0,55%901,45
  • OMX Tallinn−0,06%2 109,32
  • OMX Vilnius0,16%1 445,23
  • S&P 500−1,24%7 408,5
  • DOW 30−1,07%49 526,17
  • Nasdaq −1,54%26 225,15
  • FTSE 100−1,71%10 195,37
  • Nikkei 225−1,99%61 409,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%84,6

Kõik läks nihu karaokebaaris. Bolti algusaja tipptegija jäi suurelt võlgu ja ragistab kohtus

Boltiga algusaastail liitunud töötaja kaasas taksoäri tippudelt sadu tuhandeid eurosid, et avada Eesti esimene privaatne karaokekoht, kuid käib nüüd kohut, kuna jäi majaomanikule ligi 100 000 eurot võlgu.

Endine Bolti töötaja Venus Lim avas kaks aastat tagasi Eesti esimese privaatse karaokekoha House 10 Tallinnas. Lim meelitasi investeerima mitmed Bolti tipud, kuid ettevõte sattus raskustesse: Lim ei suutnud maksta üüri ning tema firma tekkis ligi 100 000 euro suurune võlg. Kinnistu omanik Peeter Jalakas tõstis karaokebari välja ning andis Limi kohtusse. Lim tunnistas võlgnevusi, kuid loodab siiski käivitada karaokekoha uuel aadressil ja kaasata uusi investoreid. Jevgeni Kabanov, suurima osalusega investor, pole House 10 probleemidega aktiivselt tegelenud üle aasta.

Omanäolise karaokebaari House 10 asutaja ja omanik, Singapurist pärit Venus Lim jäi majaomanikule ligi 100 000 eurot võlgu ja käib nüüd eraisikuna kohut. Siiski usub ta, et leiab uued investorid ja avab baari uksed kuskil mujal hiljemalt aasta pärast.
  • Omanäolise karaokebaari House 10 asutaja ja omanik, Singapurist pärit Venus Lim jäi majaomanikule ligi 100 000 eurot võlgu ja käib nüüd eraisikuna kohut. Siiski usub ta, et leiab uued investorid ja avab baari uksed kuskil mujal hiljemalt aasta pärast.
  • Foto: Liis Treimann
Endine Bolti keskastme juht, Singapurist pärit Venus Lim keeras paar aastat tagasi tehnoloogiasektorile selja ja avas Tallinna vanalinnas privaatse karaokekoha House 10. Eestis polnud veel sellist karaokebaari, kus saab rentida sõpruskonnaga laulmiseks eraldi laulutoa.
“Olin aastaid sõpradele kurtnud, et Eestis pole privaatseid karaoketubasid. Kui lõpuks oma ideed endistele Bolti kolleegidele mainisin, ütlesid mõned neist kohe, et nad oleks valmis investeerima,“ meenutas Lim veebruaris Äripäevale antud intervjuus.
Lim suutiski meelitada ettevõtte taha Bolti tipud: vennad Markus ja Martin Villigu ning Jevgeni Kabanovi. Osanike seast leiab veel tuntud ärimehe Indrek Kasela ja iduettevõtja Herty Tammo.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Nimekad investorid panid karaokeärisse kokku sadu tuhandeid eurosid.
Lisaks kohtuvaidlusele majaomanikuga on tööinspektsiooni kinnitusel Limi ettevõttel ka endise töötajaga üks töövaidlus, mille sisu amet ei ava. Samuti heidavad endised töötajad ette kehva töökorraldust ja kesist turvalisust purjus klientide teenindamisel.
Lint hakkas maha käima
House 10 avas 2023. aasta lõpus uksed endises Von Krahli majas. Samal ajal, kui külastajad lõõritasid laulda, muutusid Venus Limi äri noodid aina kurvemaks.
Nüüdseks on majaomanik karaokebaari välja tõstnud ja Limi võlgade eest kohtusse andnud.
“Pettumus oli,” tunnistas majaomanik, Jaik OÜ juht Peeter Jalakas. “Miks ma üldse minu jaoks tundmatu proua Singapurist üürnikuks võtsin, oli see, et tema backer’id olid väga lugupeetud persoonid.”
Jalakas tõdes, et inimesed küll nautisid karaoket, kuigi mõtiskles, et vana teatrimaja ei olnud selleks parim koht. “Äriidee ei olnud üldse halb. Ma saan aru, et see on mitmel pool ennast õigustanud,” märkis ta.

Hetkel kuum

  • 14.05.26, 15:00
Kai Realo põles läbi ereda leegiga. “Vererõhku oli keeruline alla saada isegi ravimitega“
  • 14.05.26, 11:27
Pärnust on keset energiakriisi saamas diislikütuse pealinn
  • 13.05.26, 15:01
Kolleegi 1300eurone investeering kasvas 102 000 euroks. “Mõtlesin, et katsetan“
  • ST
  • 05.05.26, 11:00
Kõrgemad kütusehinnad on vesi alternatiivkütuste veskile
Miks ma üldse minu jaoks tundmatu proua Singapurist üürnikuks võtsin, oli see, et tema backerid olid väga lugupeetud persoonid.
Peeter Jalakas
teatrimaja omanik
House 10 pimedates ruumides tundsid töötajad end purjus klientidega sageli ebaturvaliselt, nappis ka turvakaameraid. Venus Limi kinnitusel olid väljaspool laulutube turvakaamerad olemas.
  • House 10 pimedates ruumides tundsid töötajad end purjus klientidega sageli ebaturvaliselt, nappis ka turvakaameraid. Venus Limi kinnitusel olid väljaspool laulutube turvakaamerad olemas.
  • Foto: Liis Treimann
Limile kuuluv karaokebaari majandav Lion City House OÜ pole esitanud majandusaasta aruannet ning alates eelmisest detsembrist ka käibe-, tulu- ega sotsiaalmaksu deklaratsioone.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Jevgeni Kabanov pani Limi karaokeärisse vähemalt 75 000 eurot, sellega on tal firmas 18% suurune osalus. Kabanov tunnistas, et House 10-l on probleemid ning ta on aeg-ajalt Limiga suhelnud, kuid pole karaokekohaga üle aasta aktiivselt tegelenud. “Kui me alustasime, siis ma teadsin, et seal on riskid. Mõned riskid realiseerusid, edasi ma ei tea,” rääkis ta.
Hoogu andis ka Herty Tammo 15 000 euroga, omades firmast 2,6%. Tammo ei ole enda sõnutsi näinud ettevõtte aruandeid ega kuulnud käekäigu ja finantsraskuste kohta. “See ei ole minu jaoks väga traagiline sündmus,” märkis ta. “Osa ettevõtteid võidavad, osa ei võida. Osa saavad hakkama, osa ei saa. See on elu.”
Indrek Kasela, kes investeeris 30 000 eurot ning kelle osalus oli algul 5,2% ja hiljem 3,5%, ei mäleta enda sõnul, et tal firmas osalus oleks.
Ettevõtja Mirko Adari, kes andis 20 000 eurot ja kelle osalus on 4,6%, ütles, et ei viitsi teemat kommenteerida.
Nii Markus kui ka Martin Villig jäid telefoni ja sõnumite teel tabamatuks.
Äripäevale teadaolevalt võttis Lim investoritega paar päeva tagasi ühendust ja lubas anda neile värske ülevaate asjade seisust.
Limi sõnul hoidis ta investoreid raskustega kursis ning Kabanov oli suurima osalusega investorina toetav. “Nad andsid mulle ruumi ja usaldasid, et ma leian lahendused. Viimases telefonikõnes peamise investoriga (Kabanoviga – toim) mõistis ta olukorda ja ütles mulle, et ma jätkaks pingutamist, et lahendada probleemid.”
Kuust kuusse sama plaat

Artikkel jätkub pärast reklaami

Tuahande ruutmeetri suuruse maja kuine üür oli 10 000 eurot, millele lisandus käibemaks. Lepinguga oli küll ette nähtud üürihinna tõus igal aastal vastavalt tarbijahinnaindeksile, kuid Jalakase sõnul nad hinda ei kergitanud.
Üürihind käis Limile siiski üle jõu ja ta jäi pidevalt võlgu. “Üür oli üpris kõrge. Kuigi äri näitas paljulubavat kasvu, siis kulud jäävad ikka kuludeks. Vaatamata lubavale kasvule ei olnud sellise maja eest sellise hinna maksmine jätkusuutlik,” rääkis Lim.
Karaokekoht House 10 kolis Tallinna vanalinna endisesse Von Krahli majja. House 10 omanik Venus Lim pidas üüri aga liiga kõrgeks, mistõttu tekkisid tema sõnul makseraskused. Majaomanik Peeter Jalakas tuletas talle aasta aega meelde maksmata üüri ja viiviseid, tänavu sügiseks kerkis võlg 85 000 euroni.
  • Karaokekoht House 10 kolis Tallinna vanalinna endisesse Von Krahli majja. House 10 omanik Venus Lim pidas üüri aga liiga kõrgeks, mistõttu tekkisid tema sõnul makseraskused. Majaomanik Peeter Jalakas tuletas talle aasta aega meelde maksmata üüri ja viiviseid, tänavu sügiseks kerkis võlg 85 000 euroni.
  • Foto: Liis Treimann
Lim heidab ette, et tema kanda jäid hoone parandustööd, eelkõige ventilatsiooni putitamine, mis pani rahalise põntsu. Seetõttu ei saanud nad tema sõnul suvel uksi avadagi. “Isegi kui me maksame üüri ja leiame viisi, kuidas võlast välja tulla, peab ikka rohkem investeerima, et hoida üüri selles majas mõistlikuna, sest me avastame kogu aeg midagi,” rääkis ta.
Jalakase sõnul on aga tavaline, et üürnik tasub sellised kulud, viidates lepingu punktile, mis sedastab, et üürnik peab asju jooksvalt parandama, et tagastada need samas seisukorras.
Limi sõnul olid riskid õhus juba eelmisel aastal, kuid makseraskused tekkisid alles sel suvel. Siiski nähtub tema ja Jalakase kirjavahetusest, et arved jäid õigeaegselt tasumata juba eelmise aasta kevadest.
Jalakas tuletas kuust kuusse Limile meelde, et too pole tähtajaks üüri tasunud. Lim tõi põhjenduseks kliendivaese suvehooaja, rahanappuse ja aeglased rahvusvahelised ülekanded, ent lubas ikka ja jälle raha tagasi maksta. Võlg aga kasvas.
Mais leppisid nad kokku, et Lim tasub võla ja maksab edaspidi üüri 7800 eurot pluss käibemaks. Kevadel panid nad paika ka tagasimakse graafiku, kuid Lim sellest Jalakase sõnul kinni ei pidanud. “Sügiseks oli selge, et sellest enam asja ei saa,” tõdes Jalakas. Oktoobris pani ta karaokekoha ees ukse lukku.
Pingpongitamine, kus Jalakas nõudis üüri ja võlgnevusi ning Lim lubas maksta, aga jäi hiljaks või jättis siiski maksmata, kestis aasta. Üürivõlg koos intressidega kerkis sügiseks ligi 85 000 euroni.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Võlgadega kohtus
Jalakas koos ettevõtet esindava Cobalti vandeadvokaadi Lembit Tedderiga hindab, et Lim on võlgu umbes 100 000 eurot, mis hõlmab üüri, viiviseid, kommunaale ja menetluskulusid. Lim sellega nõus ei ole ja ütleb summaks umbes 80 000 eurot, viidates üksnes maksmata üürile.
Tedderi sõnul allkirjastas Lim käenduslepingu, mille järgi vastutab ta isiklikult võlgade eest. Samuti sõlmisid nad lepingu, mille kohaselt pantis majaomanik karaokebaari vara ja kavatseb selle maha müüa, et võlga vähendada.
Võla kättesaamiseks pöördus Jalakas kohtusse, Harju maakohus võttis hagi menetlusse. Tedderi sõnul pole Lim kohtuasja materjale siiani vastu võtnud.
Lisaks on Limi firma võlgu ettevõttele Proscreen, kes rentis ja müüs neile peamiselt mikrofone. Proscreeni juht Raido Reilson ütles, et paari kuuga kogunes ligi 6000 euro suurune maksmata arve, mis on siiani tasumata.
Töötajad teavad, kui lahked me olime, kui äri edenes alates suvest aeglaselt. Me otsustasime nendega ausõna peale tegutseda ja meil on tagasimaksmise plaan.
Venus Lim
töötajatele võlgu karaokekoha omanik
Töötajatele ka võlgu
Probleeme jagus ka töötajatega. Äripäevale teadaolevalt ei võtnud Lim inimesi korrektselt lepinguga tööle ega maksnud neile õigeaegselt kokkulepitud palka.
Ka töökorraldus lonkas. Töötajad pidid vastutama baari, koristamise, teeninduse ja tehniliste lahenduste eest, samas kui 12tunnistel tööpäevadel anti heal juhul vaid 15 minutit pausi. Nõusid ei saanud pesta baaris, vaid selleks tuli suurte kastidega tõtata mööda treppe kõrvalmajja. Töötajad pidid külalisi, ka Limi sõpru, lõbustama pärast tööaega, kuigi tundsid end purjus klientide juures eraldatud tubades ebaturvaliselt. Kui töötajad probleeme tõstatasid, luges Lim neile epistlit, kirjeldatakse Äripäevale.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Limi sõnul ei vasta need väited tõele. Tema sõnul sõlmis ta töötajatega lepingud, kõikidel vahetustel oli vahetusevanem ning keegi ei jäänud pärast vahetuse lõppu tööle. Kaameraid karaoketubades ei olnud, need olid vaid üldruumides, lisas ta. Lim eitab, et töötajad pidid tema sõpru lõbustama.
Küll aga möönis Lim, et pole maksnud viimast kuutasu kahele töötajale, kuid lubab seda graafiku järgi teha. “Nad teavad, kui lahked me olime, kui äri edenes alates suvest aeglaselt. Me otsustasime nendega ausõna peale tegutseda ja meil on tagasimaksmise plaan,” rääkis ta ja lisas, et enam ei ole firmas peale tema ühtegi töötajat.
Äripäevale teadaolevalt on muresid ka karaokesõpradel, kes tahavad lunastada oma kinkekaarte. House 10 vastas huvilisele, et otsivad uut kohta ega võta broneeringuid vastu ning annavad teada, millal ja kus taas uksed lahti teevad.
Limi sõnul on nad broneeringud kõigile tagasi maksnud ning kõikidele kirjadele, ka kinkekaardi lunastajatele, vastanud. “Kõik kliendid on saanud [kirja], pole kaevanud ega meile tagasi kirjutanud,” lausus ta.
Uued investorid ja ruumid vaateväljas
Vaatamata suurele võlale ja kuuse alla jäämisele loodab Lim karaokekohale taas elu sisse puhuda. Uut kohta pole Lim veel leidnud, kuid on käinud mõnda ruumi vaatamas. “Me tahame selle etapi sulgeda ja oleme tuleviku suhtes endiselt optimistlikud,” lausus ta.
Limi sõnul tunnevad uued välismaised investorid huvi ja ta loodab neilt raha kaasata. “Uutele investoritele võiks see kontseptsioon meeldida ja nad näeksid, kuidas saavutaksime vähendatud kuludega kohe väga hea kasumlikkuse,” rääkis ta.
Oma kodulehel ega sotsiaalmeedias ei ole House 10 teada andnud, et nad on tegevus pannud pausile ja senistest ruumidest välja kolinud.
“Me ei lase sellel kahetsusväärsel möödarääkimisel või läbirääkimiste katkemisel üürileandjaga mõjutada paljulubavat positiivset vastuvõttu, mida oleme klientidelt saanud,” ütles Lim.
Lim loodab karaokebaari uksed uuesti avada hiljemalt järgmise aasta lõpuks.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Venus Lim ütles, et tema filosoofia keskmes on lihtne, kuid võimas veendumus, et toit, armastus ja muusika on kolm asja, mis ühendavad inimesi olenemata nende päritolust.
  • 13.02.25, 06:00
Endine Bolti tipptegija rajas teatrimajja isemoodi karaokekoha
Jevgeni Kabanov mängib Balti jaamas pealtvaatajatele muusikat.
  • 27.09.25, 10:07
Miljonärist moosekant: Bolti tippjuht käib sentide eest tänaval musitseerimas
Börsikella asemel helises teist sorti äratuskell. Martin Villig taipas, et on aeg pikemaks puhkuseks.
  • 21.10.25, 11:27
Martin Villig võttis tööst terveks aastaks pausi
Viru 18 asuv kinnistu, mille ettevõte Taakes on rentnikuna praktiliselt üles ehitanud. Juhatuse liikme Imant Somsi sõnul investeeriti hoonesse 20 miljonit krooni, mis on eurodes üle 1,2 miljoni euro.
  • 17.04.25, 12:36
Vanalinna ettevõtja kavatseb 60aastase rendilepingu lõpetamise vaidlustada
“Plaani kohaselt valmib ärikeskus selle aasta lõpuks ning suure tõenäosusega on see ainus tänavu Riias ehitatav A-klassi ärikeskus,” ütleb projekti arendava fondi Lords LB Special Fund V juht Povilas Urbonavičius.
  • ST
  • 14.05.26, 16:00
Riia äri- ja bürookvartali arendaja emiteerib 9% intressiga võlakirju
Võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini

Hetkel kuum

Maerski juht Vincent Clerc rõhutab, et teatav paindlikkus on endiselt võimalik vastavalt vajadustele.
Uudised
  • 16.05.26, 08:00
Laevandushiiu tegevjuht karmistab kodukontori reegleid. “Aeg inimesi tagasi kutsuda“
Duo Ruut on Eesti pärimusmuusikaansambel, mille liikmed on Katariina Kivi (paremal) ja Ann-Lisett Rebane (vasakul).
Suur lugu
  • 16.05.26, 06:00
Strateegiline folk-eksport: Duo Ruut vallutab maailma globaalse ettevõtja loogikaga
Usbekistanist Prantsusmaani tuntud Eesti bänd avab oma käike eduni.
Andrew Feldman, Cerebras Systemsi kaasasutaja ja tegevjuht, poseerimas ettevõtte börsile mineku päeval Nasdaq Marketi ees Times Square'il New Yorgis. Praeguse seisuga on tegu selle aasta suurima IPOga.
Investor Toomas
  • 15.05.26, 12:21
Järgmine rakett minu radaril: Nvidia konkurent tuli suure pauguga börsile
Tšehhi autoskeemi maaletooja JMV Motorsi Eesti ärikeha sai teadaolevalt esimese maksuotsuse, nõue on pea 200 000 eurot.
Uudised
  • 15.05.26, 17:04
Maksuamet lõi automüüja pihta ligi 200 000eurose nõudega
Pärnu vineeritehase omanik Metsa Wood teatas, et võimalik mõju töötajatele selgub läbirääkimiste käigus.
Uudised
  • 16.05.26, 08:00
Pärnu vineeritehase kohal ripub koondamiskirves
Miljardär Bill Gates teatas mullu, et plaanib Gatesi sihtasutuse tegevuse järgmise 20 aasta jooksul järk-järgult lõpetada.
Börsiuudised
  • 16.05.26, 11:36
Gatesi fond väljus täielikult Microsofti aktsiast
Miljardär Bill Gates teatas mullu, et plaanib Gatesi sihtasutuse tegevuse järgmise 20 aasta jooksul järk-järgult lõpetada.
Börsiuudised
  • 16.05.26, 11:36
Gatesi fond väljus täielikult Microsofti aktsiast
Tilde alustas tõlkebüroona juba 26 aastat tagasi, kuid Läti emaettevõttel on ajalugu üle 30 aasta. Kui alguses keskenduti Microsoft Windowsi ja Wordi professionaalsele tõlkimisele eesti, läti ja leedu keeltesse, siis tänaseks on liigutud sügavamale tehnoloogiasse. Fotol Tilde juht Kalle Kuusik.
  • ST
Sisuturundus
  • 06.05.26, 12:03
Kas AI-ajastu “sööb” väikese kõnelejaskonnaga keeled ära? Baltikumi ettevõte tagab, et see nii ei läheks
Kõige suuremat praktilist väärtust on aga seni loonud AI kasutamine finantsandmete otsimisel ja analüüsimisel, ütleb Erik Laur.
Erik Laur tehisarust: majanduslik efekt on juba täna olemas
Kuigi Enn Pant elab Eesti kõrval ka USAs ja Tais ning reisib palju, ei pea ta oma elustiili luksuslikuks.
Üle poole ajast New Yorgis ja Bangkokis elav Enn Pant: Kroonikat lugedes tundub, et nii elavad paljud
Noor ettevõtja Anella Veebel avas vaid kahe kuuga Tallinna südames, Rotermanni kvartalis tervisliku toidu deli ja matchabaari.
Nädala lood: tippjuhi läbipõlemine, krüptoskandaal ja noore ettevõtja start
Kõige suuremat praktilist väärtust on aga seni loonud AI kasutamine finantsandmete otsimisel ja analüüsimisel, ütleb Erik Laur.
Erik Laur tehisarust: majanduslik efekt on juba täna olemas
Küberturbeidu Phishbite kaasasutaja Urmo Keskel tõi muuhulgas näiteid tehisaru abil loodud süvavõltsingutest ning andis nõu enese kaitsmiseks.
Eksperdid: kõigi AI-koolitamine ei loo eelist, keskenduda tuleb entusiastidele
Nvidia tulemustelt oodatakse ka sel korral võimast hüpet nii kasumis kui ka müügitulus.
Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
“Üldine trend on ettevaatlikult positiivne,” hindas jaekaubanduse seisu Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits.
Ülemiste keskuse juht: hullud ajad on kindlasti möödas
Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal.
Michal: Isamaa, Keskerakond ja EKRE moodustavad „konservatiivse kaheksajala“
Amazon on mõne kuuga koondanud 30 000 töötajat.
AI avas ukse massiliste koondamiste ajastule. “Enamik ettevõtteid võiks tööjõudu 30–50% võrra vähendada”
Fotol: Alexela jätkusuutlike kütuste arendusjuht Artur Dianov ja Hyundai järelteeninduse juht Ahto Jõesalu.
  • ST
Kõrgemad kütusehinnad on vesi alternatiivkütuste veskile
Microsofti aktsia tõusis reedel 3,5%.
Ackmani usk Microsofti andis aktsiale hoo sisse
Nvidia tegevjuhi Jensen Huang liitumine Trumpi delegatsiooniga suurendas investorite lootust, et kohtumiselt sünnib kokkulepe.
Kiibiaktsiad vajusid pärast USA ja Hiina tippkohtumist
Ettevõtte juht Kristjan Maruste nimetas pankroti peamiseks põhjuseks kümneaastase rendilepingu Berliinis, mida polnud võimalik lõpetada.
Elektrirataste tootja Ampler tegi pankrotiavalduse
Andrew Feldman, Cerebras Systemsi kaasasutaja ja tegevjuht, poseerimas ettevõtte börsile mineku päeval Nasdaq Marketi ees Times Square'il New Yorgis. Praeguse seisuga on tegu selle aasta suurima IPOga.
Järgmine rakett minu radaril: Nvidia konkurent tuli suure pauguga börsile
Merko Ehitus rajab ligi 7 miljoni euro eest Krulli kvartalisse sündmuskeskuse.
Merko rajab Krulli kvartalisse uue sündmuskeskuse
Suurem osa Tallinna börsi põhinimekirjas noteeritud ettevõtetest lõpetas tormilise esimese kvartali mullusest parema tulemusega. Pildil Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov Arteri kvartali ehitusel.
Tallinna börsi esimese kvartali suur kokkuvõte: kahte sektorit tabas valus hoop
Trigon Capital i suuromaniku Joakim Heleniuse sõnul oli 2025. aasta piimanduses tsükli tipp.
Piimatootjad teenisid rasvaselt: kõrge hind kergitas kasumeid kordades
Analüütik Mattias Wallander tõi välja kolm dividendiaktsiat, mida võiks portfelli kaaluda, et teenida keskmist palka läbi dividendi.
Kuidas panna kokku portfell, mis teenib keskmise palga kuus
Krüptoplatvormi peakontor asub Tähesaju teel, mistõttu kaalub uurimise algatamist Eesti prokuratuur, samuti hakatakse siin taotlema Zondacrypto pankrotti.
Suure krüptoskandaali jäljed Eestis: ohvrid katsuvad firmat Eestis pankrotti ajada
Prokuratuur kaalub kriminaalmenetluse alustamist
Maailma mõjukaim pangajuht: ei aktsiad ega nafta hind pane mind kõige rohkem muretsema
Tallinnas uue toidukoha avamine pole mitte üheski asukohas lihtne. “Kui sa tõesti südames tunned ja numbrid kinnitavad, et oleks põhjust sellest hirmust läbi minna, siis tasuks see ette võtta ja seda ma igapäevaselt teen,” ütleb Anella Veebel.
Noor ettevõtja pani mängu kõik oma säästud ja avas Tallinna südalinnas toidukoha
Kõik varjatud puudustega seotud vaidlused kohtusse ei jõua ning üsna sageli õnnestub pooltel kompromiss saavutada.
Varjatud puudused paisutavad kohtuvaidlusi: koduostjad nõuavad müüjatelt kopsakaid summasid
Näited otse elust
Heiti Hääle kontrolli all olev B2G Grupp ostis Läti vedelgaasiäri kaks aastat tagasi, hiljuti viidi lõpuni 10 miljoni eurone investeering Riia gaasiterminal.
Varju hoidev ärimees ostab suure tüki Heiti Hääle gaasiärist

Podcastid

Arhitekt Mihkel Tüür sõbraga ettevõtte vedamisest: me oleme kaosel põhinev kingsepatöökoda
Läbilöök
Arhitekt Mihkel Tüür sõbraga ettevõtte vedamisest: me oleme kaosel põhinev kingsepatöökoda
00:00
Äripäev eetris: Reformierakond igatseb abstraktset kuldset ajastut
Äripäev eetris
Äripäev eetris: Reformierakond igatseb abstraktset kuldset ajastut
00:00
Tallinna linnaarhitekt: pealinna kikilipsukuju on ju puhas boonus
Müüt või tõde?
Tallinna linnaarhitekt: pealinna kikilipsukuju on ju puhas boonus
Noortel läheb kümne aasta pärast tööturul kitsaks
Hommikuprogramm
Noortel läheb kümne aasta pärast tööturul kitsaks
Maaklerid panid paika eestlaste suvekodude hinnapiiri: otsitakse kuni 130 000 euroni
Ruutmeetrite taga
Maaklerid panid paika eestlaste suvekodude hinnapiiri: otsitakse kuni 130 000 euroni
MindTitani juht: AI fookus liigub valgekraede töösse
Fookuses: tark tööstus
MindTitani juht: AI fookus liigub valgekraede töösse
19.05., 26.05., 03.06.2026 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
19.05.2026 Ettevõtte finantside analüüsimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantside analüüsimine
8 akadeemilist tundi
20.05.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (20.05., 10.06., 11.06. ja 15.06.2026)
IT Koolitus
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
21.05.2026 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
21.05., 04.06.2026 Müügist pikaajalise koostööni
Äripäeva Akadeemia
Müügist pikaajalise koostööni
8 akadeemilist tundi
22.05.2026 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - vundament
8 akadeemilist tundi
25.-27.05.2026 Aktsiakauplemise meistriklass
Äripäeva Akadeemia
Aktsiakauplemise meistriklass
13 akadeemilist tundi
25.05.-29.05.2026 MD-102T00: Microsoft 365 Endpoint Administrator
IT Koolitus
MD-102T00: Microsoft 365 Endpoint Administrator
40 akadeemilist tundi
28.05.2026 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
28.05.2026 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi
02.06.2026 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
IT Koolitus
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 16.05.26, 08:00
Laevandushiiu tegevjuht karmistab kodukontori reegleid. “Aeg inimesi tagasi kutsuda“
2
Uudised
  • 15.05.26, 17:04
Maksuamet lõi automüüja pihta ligi 200 000eurose nõudega
3
Uudised
  • 14.05.26, 15:00
Kai Realo põles läbi ereda leegiga. “Vererõhku oli keeruline alla saada isegi ravimitega“
4
Uudised
  • 16.05.26, 08:00
Pärnu vineeritehase kohal ripub koondamiskirves
5
Uudised
  • 14.05.26, 17:19
EISi juht Ursel Velve: olen arvestanud, et minust saab tavaline koristaja
6
Investor Toomas
  • 15.05.26, 12:21
Järgmine rakett minu radaril: Nvidia konkurent tuli suure pauguga börsile

Viimased uudised

Uudised
  • 17.05.26, 16:30
Raadiokava: Tallinkist lahkuva Paavo Nõgene tormilised aastad börsifirma eesotsas
Aktsiavihjeid jagab Raivo Hein
Uudised
  • 17.05.26, 16:11
Nädala lood: tippjuhi läbipõlemine, krüptoskandaal ja noore ettevõtja start
Börsiuudised
  • 17.05.26, 16:00
Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Arvamused
  • 17.05.26, 16:00
Erik Laur tehisarust: majanduslik efekt on juba täna olemas
Poliitika
  • 17.05.26, 14:26
Michal: Isamaa, Keskerakond ja EKRE moodustavad „konservatiivse kaheksajala“
Risto Hübner
  • 17.05.26, 12:08
Eksperdid: kõigi AI-koolitamine ei loo eelist, keskenduda tuleb entusiastidele
Uudised
  • 17.05.26, 10:00
AI avas ukse massiliste koondamiste ajastule. “Enamik ettevõtteid võiks tööjõudu 30–50% võrra vähendada”
Arvamused
  • 17.05.26, 08:00
Annely Aer sookvootidest: börsifirmadel on võimalus klaaslagi päriselt purustada
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026