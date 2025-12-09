Karis kärpis Kasahstanis peetud kõnest välja Vene-kriitilised lõigud, suursaadik sai ametist priiks

Eesti Ekspress
kirjutab, et Eesti suursaadik Kasahstanis Jaap Ora läks president Alar Karise jutule, sest oli kasahhidelt saanud murelikke signaale, et Karis võiks Ukraina teemal vaiksemat tooni hoida ning seepeale muutis Alar Karis mitut lõiku oma suuresti Ukraina sõjale keskenduvas kõnes. Kui Nazarbajevi ülikooli kogunes Karist kuulama üle paarisaja inimese, ütles Karis, et “geopoliitika on tagasi” selle asemel, et mainida Venemaad ning “vanad konfliktid on taas puhkenud, uued sõjad on alanud” selle asemel, et rääkida Venemaa sissetungist Ukrainasse.