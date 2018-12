Tallinn liigub pilvelõhkujale lähemale

Ettevõtja Sonny Aswani loobub Sitsi mäe maatükist, kuhu peaks kerkima Eesti esimene pilvelõhkuja. Foto: Veiko Tõkman

Tallinn liigub lähemale esimese pilvelõhkuja kerkimisele: Endover omandab Sonny Aswani ettevõttelt Sitsi mäe maatüki, kuhu on lubatud ehitada pilvelõhkuja.

Siiski on sel aastal pilvelõhkuja plaani veidi maa peale tagasi tõmmatud, sest kaitseministeeriumi hinnangul piiraks 210 meetrine torn õhuseireradari nähtavust. Nii tuleb tulevasel maatüki omanikul leppida tõenäoliselt 160 meetrit kõrge hoonega. Tallinna esimese pilvelõhkuja tiitli saaksid nad aga ikkagi: Tallinnas loetakse pilvelõhkujaks kõrgemat kui 124meetrist hoonet. Ka senistest kesklinnas kõrguvatest hoonetest on areng suur, sest näiteks Tornimäe Swissoteli kaksiktornid on pea 50 meetrit madalamad.