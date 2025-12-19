Tagasi Raadiohommikus: rongid, pensionid ja poodlemine Äripäeva raadio jõulunädala esimeses hommikuprogrammis kiikame rongiliiklusesse, uurime pensionikogujate seisu ning püüame välja selgitada, kuidas jõulumüükideks valmistuti.

Kell 7 alustame SEB kapitaliturgude maakler Erik Lauriga, kes annab ülevaate lõppevast aastast turgudel ning avab muu hulgas vaates kokku ning avaks muuhulgas, kes olid suurimad kaotajad ja võitjad ja edukaimad üllatajad.

Kell 8.30 hommikul räägime kaupmeeste liidu tegevjuhi Nele Peiliga sellest, milline on lõppev aasta kaupmeestele olnud ning mõistagi ei lähe mööda ka sellest, milliseks jaekaupmehed käimas olevat aastalõpui müügiperioodi hindavad.

Peale kella 9 tuleb stuudiosse tulundusühistu Tuleva juhatuse liige ja fondijuht Tõnu Pekk, kes kirjeldab 2025. aastat pensionikogujate vaates ning võtab kokku ka Tuleva fondide analüüsi.

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Kolmveerand üheksast saame vestelda aga riigiettevõtte Elroni juhi Lauri Betlemaga, kellelt uurime nii liinile saabuvate uute rongide, Tartu-Riia liini ning Tartu suunaliste renoveerimistööde viivituste kohta. Hommikuprgrammi veavad Joonas-Hendrik Mägi ja Lauri Leet. Edasi jätkub raadiopäev järgmiste saadetega: 11.00 – 12.00 “Kuum tool”. Kuumal toolil on politsei-ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev. Räägime hiljutisest piiririkkumisest Narva jõe muulil, aga ka aasta kandvatest juhtumitest, petuskeemidest ning noorte radikaliseerumisest. Lisaks PPA kaadrivoolavusest ja palgasurvest. Saatejuht on Eget Velleste. 12.00 - 13.00 “PwC juhtimistase”. Sisuturunduslikus saates räägime 2026. aastal jõustuvatest seadusemuudatustest, mis mõjutavad otseselt Eesti ettevõtteid ja töötajaid. Stuudios on PwC Legal Services advokaadibüroo vandeadvokaat Taavi Kõiv, saatejuht on Juuli Nemvalts. 13.00 – 14.00 “Tööstusuudised eetris”. Elektriliste kastirataste tootja Vok Bikes teatas detsembri alguses, et on sõlminud koostöölepingu autotootja Renault Grupiga, et alustada Prantsusmaal rataste masstootmisega ja kiirendada tarneid suurtele turgudele. Saates on külas ettevõtte kaasasutaja ja juht Indrek Petjärv, kes avab koostööleppe tagamaid, eesmärke, järgmisi samme ja tulevikuplaane. Saadet juhib Harro Puusild. Hetkel kuum Ambitsioonikas idufirma läks põhja. Üle miljoni kaotas Planet42 päästeplaani arhitekt Jõuka naise 16aastast poega õpetati miljoneid pärima Iglupark pakib Noblessneris asjad kokku, Merko ja BLRT ehitavad neli maja asemele ST Tõstetehnika ost või rent? Ettevõtted otsivad investeerimisel paindlikumaid lahendusi

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15.00 - 16.00 “Lavajutud”. Saates räägib Inbanki nõukogu esimees Erkki Raasuke kriisidest, millega on eestlased kolm kümnendit silmitsi seisnud. Tänavusel investeerimisfestivalil kõlanud majandusajaloolises ettekandes tuli juttu veel ka pidevast kohanemisest, liig suurest võlakoormusest ja sellest, miks kõrget ja äkilist kasvu karta.

Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

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