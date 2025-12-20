Circle K: nafta odavnemine hoiab kütusehinnad pühade eel madalal
Toornafta hind kukkus maailmaturul esimest korda pärast Ukraina sõja algust madalamale kui 60 USA dollarit barrelist, mis on tingitud tugevast optimismist, et lähiajal Ukraina ja Venemaa vahel relvarahu sõlmida.
Nafta hind pöördus kolmapäeval tõusule, taastudes nelja ja poole aasta madalaimalt tasemelt. Hinnatõusu taga on USA karmimad sõnumid Venemaa suunal ja Trumpi otsus kehtestada blokaad Venezuela naftaekspordile.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.