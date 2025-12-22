Eesti tahab koos Nokiaga ehitada oma AI-andmekeskuse

Kui Läti Andris kirjutas, et ta ei suutnud pärast Nvidia miljarditehingu uudist paigal püsida ja ostis paaniliselt Nokia aktsiaid, siis see tunne on ka mulle tuttav. Sama rahutus, mis paneb näpud sügelema, kui turg liigub ja sularaha kontol näib lausa tolmu koguvat.
Tehisintellektist saab järgmise kümnendi majanduse baasvõimekus. Konkurentsis püsimiseks peab Eesti näitama end atraktiivse paigana AI-tehaste rajamiseks, kirjutab AI Eesti kaasasutaja Ralf-Stiven Viru.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.