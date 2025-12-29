Skandaalse Äripanga peakorteri omanikeks sai kirju seltskond
Tallinna vanalinnas asuva uhke maja omandas Põlvamaa tallu registreeritud sihtasutus, mille taga on kirju seltskond: eakas meestejuuksur, koristamisega raha teeniv seltskonnalõvi, finantsvabaduse poole püüdlev biotehnoloogiatöötaja ja jurist.
Selleks et end vana korterit või maja müües hilisemate kahjunõuete tõttu mitte lõhki maksta, on olemas kindlad tegevused, mida müügiprotsessis järgida. Saates “Ruutmeetrite taga” räägime varjatud puuduste teema lahti.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.