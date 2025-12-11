Kesklinna juugendstiilis maja ostnud arendaja ehitab sinna miljonitega korterid

RKASi juht Tarmo Leppoja ei osanud intervjuus Äripäeva raadiole selgitada, miks on käesoleva aasta teises kvartalis riigiettevõtte keskmine palk hüpanud ligi 5000 euroni. Samuti ei olnud ta kindel, millisesse suurusjärku asutuse palgatase tervikuna jääb.
Riigi Kinnisvara ASi juht Tarmo Leppoja lükkas saates “Ruutmeetrite taga” ümber Astlanda Ehituse omaniku Jaanus Otsa kriitika, et RKAS on hoidnud rahvusraamatukogu hoone rekonstrueerimistööde hinda ja tööde valmimisgraafikut saladuses.
BDO Eesti juhi Sulev Luiga sõnul ei ole jätkusuutlikkus mööduv trend, vaid muutub konkurentsis püsimisel üha olulisemaks. Seetõttu arvestab BDO Eesti oma otsustes järjest enam ESG-teemadega, mille elluviimisel on oluline roll ka tehnoloogiapartner Telial. Telia lahendused aitavad BDO-l tagada turvalise kaugtöö, hallata seadmete elutsüklit ja suunata tööjaamu Green IT abil teisele ringile.