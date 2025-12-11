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Kesklinna juugendstiilis maja ostnud arendaja ehitab sinna miljonitega korterid

Kinnisvaraarendusfirma Hausers Grupp ostis RKASi enampakkumisel 4,5 miljoni euroga Tõnismäel asuva hoone, kuhu plaanib ehitada korterid.
Riigi Kinnisvara (RKAS) pani oktoobris 3,9 miljoni eurose alghinnaga enampakkumisele neljakorruselise kontorihoone Tallinna kesklinnas Tõnismäel.
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