Siseministeerium kehtestas sissesõidukeelud Ukrainas sõdivatele venelastele

Ukrainal on potentsiaali kasvada samasuguseks majanduslikuks eduloooks, nagu Euroopa nägi Saksamaal pärast teist maailmasõda, rääkis Iute Groupi juht Tarmo Sild. Eesti finantsettevõte plaanib siseneda Ukraina turule ja rajada sinna digipanga.
Ekspert Raivo Vare kardab, et USA operatsioon Venezuelas loob pretsedendi, mis julgustab diktatuure nagu Hiina või Venemaa ründama Taiwani ja Kasahstani. Selles, et nafta pole Venezuelas peamine, on veendunud peale Vare ka energeetikaekspert Mihhail Krutihhin.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?