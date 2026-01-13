Politsei uurib Läänemetsa kuluhüvitiste kasutamist

Reformierakondlasest onkoloog Hele Evaraus lasi kinni maksta vaktsiinivastast ja pseudoteaduslikku kirjandust, EKRE aga advokaat Paul Kerese 6500eurose arve riigikohtule e-valimiste peale kaebamise eest.
Edetabelis kõigi kandidaatide häältesaak meie maakonnas
Europarlamendi valimistel kogus Lääne-Virumaal kõige suurema häältesaagi valimised võitnud sotside esinumber Marina Kaljurand. Tõelise põrumise tegi aga keskerakonna nimekirjas kandideerinud Vinni vallavanem Erki Savisaar.
Riigirahanduse probleemide lahendamiseks tuleks kokku kutsuda maksuekspertide kogu, et arutelu ei piirduks ajurünnakute ja poliitilise tõmblemisega, ütles sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.