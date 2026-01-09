Läänemets: riigirahandus vajab maksuekspertide kogu
Riigirahanduse probleemide lahendamiseks tuleks kokku kutsuda maksuekspertide kogu, et arutelu ei piirduks ajurünnakute ja poliitilise tõmblemisega, ütles sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets valimispeol.
Foto: Andras Kralla
Läänemetsa hinnangul tuleks ekspertidele anda selge ja konkreetne tellimus. Lahendus peaks toetama majandusarengut ja ettevõtlust, kuid samal ajal ei tohi see võtta liiga suurt osa keskklassi ja madalama sissetulekuga inimeste tuludest.
Tema sõnul võiks maksuekspertide kogu tegutseda Teaduste Akadeemia juures. Sinna kaasataks nii ülikoolide majanduseksperte kui ka ettevõtjaid.
„Võtame ülikoolist mõne majandusinimese, võtame ettevõtjate poolt kellegi eksperdi ja las nad arvutavad ja teevad ettepanekud, sest mõjusid tuleb tõesti kaaluda,“ rääkis ta.
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Läänemets rõhutas, et ekspertide kaasamine ei tähenda vastutuse äraandmist poliitikutele. „Pigem me saaks mingi üks, kaks, kolm versiooni ja selle üle toimuks ühiskondlik debatt.“
Intervjuus rääkis Läänemets ka sellest, mida oodata presidendivalimiste aastalt ning kas alampalga küsimuses on võimalik jõuda kokkuleppele.