Tagasi Läänemets: riigirahandus vajab maksuekspertide kogu Riigirahanduse probleemide lahendamiseks tuleks kokku kutsuda maksuekspertide kogu, et arutelu ei piirduks ajurünnakute ja poliitilise tõmblemisega, ütles sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Hommikuprogramm

Läänemetsa hinnangul tuleks ekspertidele anda selge ja konkreetne tellimus. Lahendus peaks toetama majandusarengut ja ettevõtlust, kuid samal ajal ei tohi see võtta liiga suurt osa keskklassi ja madalama sissetulekuga inimeste tuludest.

Tema sõnul võiks maksuekspertide kogu tegutseda Teaduste Akadeemia juures. Sinna kaasataks nii ülikoolide majanduseksperte kui ka ettevõtjaid.

„Võtame ülikoolist mõne majandusinimese, võtame ettevõtjate poolt kellegi eksperdi ja las nad arvutavad ja teevad ettepanekud, sest mõjusid tuleb tõesti kaaluda,“ rääkis ta.