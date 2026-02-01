Raju õhtu Rakveres: Oleg Gross üllatas oma firma suurel peol kõiki pillimänguga

Oleg Gross astus eile õhtul Rakvere spordihoones 4000 inimese ees kodumaiste ja rahvusvaheliste staaride soojendajana üles bajaanietteastega.
Foto: Hardi Liuhka
Kaubanduses on jõulud väga kiire aeg ning sestap tuleb OG Elektra pere alati kokku jaanuari lõpus, et omaniku Oleg Grossi raha eest 4000 inimesele üks korralik pidu maha pidada. Laupäeva õhtul pannakse kõik Grossi Toidukaupade poed veidi varem kinni ja pühapäeva hommikul tehakse hiljem lahti, et poepered rahulikult lustida saaksid. Peole on kutsutud kõik ettevõtte töötajad koos kaaslastega.
25. jaanuaril kutsub Gross taas uusaastapeole kõik oma töötajad, aga ka koostööpartnerid ja teiste poekettide juhid. Esinejate hulgas astuvad laval üles 90ndate superstaarid Rednex ja Mr. President. Modern Talkingust tuntud Thomas Anders aga rõõmustab 80ndate muusika austajaid.
