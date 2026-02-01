Tagasi LÄÄNE-VIRUMAA

01.02.26, 15:30 Raju õhtu Rakveres: Oleg Gross üllatas oma firma suurel peol kõiki pillimänguga Jaanuari viimasel päeval vooris Rakverre busse sadade inimestega üle Eesti. Oleg Grossi ettevõte OG Elektra pidas oma traditsioonilist uusaastapidu.

Oleg Gross astus eile õhtul Rakvere spordihoones 4000 inimese ees kodumaiste ja rahvusvaheliste staaride soojendajana üles bajaanietteastega.

Foto: Hardi Liuhka

Kaubanduses on jõulud väga kiire aeg ning sestap tuleb OG Elektra pere alati kokku jaanuari lõpus, et omaniku Oleg Grossi raha eest 4000 inimesele üks korralik pidu maha pidada. Laupäeva õhtul pannakse kõik Grossi Toidukaupade poed veidi varem kinni ja pühapäeva hommikul tehakse hiljem lahti, et poepered rahulikult lustida saaksid. Peole on kutsutud kõik ettevõtte töötajad koos kaaslastega.