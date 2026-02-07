07.02.26, 14:28 Logistikaäri juht: Eestis on liiga palju kauplusi Eesti turu väiksust arvestades on siin suuri ja jõulisi jaekette liialt palju ning kogu sortiment jaelettidel üüratu, leiab logistikaettevõtte Via 3L juht Urmas Uudemets.

Logistikaettevõtte Via 3L juht Urmas Uudemets näeb paari võimalust, kuidas hinnatõusu pidurdada.

Foto: Raul Mee

Hinnatõusult hoo võtmiseks on jae- ja hulgikaubanduse, logistika ja tööstuse omavahelises koostöös võimalusi, märgib Urmas Uudemets intervjuus Tööstusuudistele , kuid lisab samas, et mitte ükski neist ei realiseeru enne, kui turg kas ei konsolideeru või ahela erinevad osad ei hakka sisuliselt koostööd tegema.

Via 3L i juhi sõnul dikteerib praegu tingimusi kaupmees ning tootja/maaletooja kas nõustub nendega ja saab sortimendi või ei nõustu ja ei saa.

“Iga ahela osaline töötab ainult oma eesmärkide (kasum, turuosa jne) maksimeerimise nimel, mis äriorganisatsiooni kui sellist lahti mõtestades ongi ainuõige. Kuid arvestades meie turu väiksust, on meil turul suuri ja jõulisi jaekette liialt palju ning kogu sortiment jae lettidel üüratu,” märkis logistikafirma eestvedaja.

“Iga ruutmeeter kauplust tähendab püsikulusid, iga riiulimeeter kaupluses tähendab sortimenti ja tööjõudu. Iga SKU (laos hoitav ühik ‒ toim) lettidel tähendab logistikakulu ja tööjõukulu kaupluses,” lisas Uudemets.

"Meie riskid ja valikud" vestlusringis, kus on fookuses logistika, tootmise ning jae- ja hulgikaubanduse koostöö ja efektiivsusvõimalused. Via 3L-i juht Urmas Uudemets esineb 21.‒22. mail Pärnu tarneahelakonverentsil 2026 vestlusringis, kus on fookuses logistika, tootmise ning jae- ja hulgikaubanduse koostöö ja efektiivsusvõimalused. Jaekaubandust esindab vestluses Selveri äriarendusjuht Kristjan Anderson, hulgikaubandust Sanitexi jaekaubanduse võtmeklientide ja brändi osakonna juht Kristo Vardja ning tootmist Orkla Eesti Kalevi tehase juht Marika Tungel.