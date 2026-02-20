20.02.26, 15:32 Bonnieri preemia said lood autonumbrite tuvastuskaameratest Tänavu sai uuriva ajakirjanduse auhinna ehk Bonnieri preemia Madis Hindre Eesti Ekspressis ilmunud artiklisarjaga numbrituvastuskaamerate võrgustikust. Nominentide seas oli ka Äripäev artiklisarjaga JMV autoärist.

Äripäeva ja Eesti Meediaettevõtete Liidu žürii hinnangul viis võiduni seeria, mille artiklid ilmusid aprillis, mais ja oktoobris. Võitja kuulutas välja Rootsi meediakontserni esindaja Hans Jacob Bonnier. Võitja sai auhinnaks 7500 euro suuruse preemia.

Madis Hindre töödest ilmus Eesti Ekspressis 23. aprillil artikkel “Andmebaas, millest ei teadnud ka peaminister: kaamerad salvestavad iga kuu 20 miljonit autonumbrit”, 8. mail artikkel ““See oli katseprojekt” Politsei otsis Hiinast toodud näotuvastussüsteemiga Tallinnas kurjategijaid” ja 8. oktoobril artikkel “INTERVJUU | Politseijuht Egert Belitšev: inimesed hakkavad ise tänavale kukkumiskaameraid soovima”.

Äripäev paistas Eesti parimate uurivate lugude valikul silma artiklisarjaga JMV autoärist, mis sai kuulsaks Tšehhi numbrimärgiga luksusautode skeemiga. Fotol on näha JMV autosid, mis ühel hetkel seisid Autowelt Balticu platsil.

Nominatsiooni sai ka Martin Lainele, Marta Vunšile ja Mari-Liis Somelarile Eesti Ekspressis ilmunud artiklisari Vene mõjutustegevusest: 21. mail ilmunud artiklitega “Kremli raha voolab sanktsioonidest hoolimata Eesti mõjuagentide taskusse” ja “Abikaasa kirjad avavad riigireetmises süüdistatud naise tegeliku mõttemaailma”, 22. mail ilmunud artiklitega “Vandeadvokaadid said teada, et palk tuleb Venemaalt… ning jätkasid tööga” ja “Kremli infomuula pereäri saladus: seda nuumab nii Eesti kui Venemaa maksumaksja”, 27. mail ilmunud artikliga “Kes on Kremli palgal? 10 olulisimat paljastust Eesti kohta Vene luurefondi salajastest kirjadest” ja 2. juunil ilmunud artikliga “Me kujundame Eesti noortes teistsugust arusaama Venemaast”.

Žürii tööd juhtis Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel. Žüriisse kuulusid Eesti Rahvusringhäälingu saate “Pealtnägija” toimetaja-saatejuht Mihkel Kärmas, Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov, Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald ja Eesti Meediaettevõtete Liidu juhataja Väino Koorberg.