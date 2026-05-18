Teadlasest ettevõtja arendas kohvi üheksa aastat. “Vaba aeg ja palk läks kõik sinna”

Kvaliteetse lahustuva kohvi tootmise mõte hakkas Johan Rohtlal peas kerima juba üheksa aastat tagasi. Umbes-täpselt nii kaua on ka kulunud, et Kohe kohvi oleks majanduslikult mõttekas toota.
Johan Rohtla tahab parandada lahustuva kohvi mainet. Kohe Coffee kasutab väikefarmide kvaliteetubasid ja pressib välja vaid viiendiku kohvioa massist, jättes joomiseks kõlbmatu koostise kohvist välja.
  • Foto: Marek Metslaid
Kuigi Kohe kohvi on saanud osta juba viimased viis aastat, siis kasumliku tootmistehnoloogiani jõudis kohvitootja eelmisel aastal. Sel või uuel aastal terendab firma jaoks ka kasumisse jõudmine, rääkis ettevõtja.
Suures pildis ei lõppe tootearendus kunagi, nagu ka kohviubade röstimine – kui kõik väikesed muudatused maitse parandamiseks saavad ideaalselt paika, tulevad peale uued oad ja töö hakkab otsast pihta, selgitas Rohtla. Tootearendus on igavene protsess.
Kohv sündis laborikatsest

Kogu ettevõtlusega tegelemise aja on Kohe Coffee asutanud Johan Rohtla käinud ka palgatööl. Palk läheb Kohe Coffeesse, nagu ka vaba aeg.
"Kui sa oled ettevõtja, oled kogu aeg ettevõtja. See on lähedal sellele, et sul oma laps või koer, kelle heaolu sõltub sinust ja ainult sinust," rääkis Rohtla.
USAs õppinud Johan Rohtlast pidi hoopiski saama teadlane ravimitööstuses. Miks muu hulgas Alzheimerit uurinud teadlane laborist kohvimaailma siirdus, sellest räägib ta saates "Lihtsalt alusta".
Kohe kohv sündis juhuslikust laborikatsest. Kui selgus, et lahustuvat erikohvi on võimalik valmistada, tellis ta USAst vajalikud vahendid ja pani koduseinte vahel tootmise püsti. "Oma kodus köögis paja taga leemekulpi liigutades sai päris palju läbi katsetatud," meenutas Rohtla ja ütles, et see aitas alustades kulusid kokku hoida.
Rohtla selgitas ka seda, kuidas kohvi börsihinna kerkimine on neile kasulik ja miks nad praegu on Lõuna-Korea ekspordile pidanud pausi panema.
Saadet juhtis Mai Kroonmäe.
