Kohus otsustab E-Piima pankroti üle uuel nädalal

Tartu maakohus hindab esmaspäeval, kas kuulutada välja E-Piima juustutehase pankrot. Ettevõtte tegevjuhi kinnitusel on suurimad võlausaldajad pangad, kelle ees ulatuvad kohustused üle 100 miljoni euro.
Raskustes E-Piima juustutehase saatus läheb kaalumisele kohe järgmise nädala algul.
Kolmapäeval esitas E-Piim Tootmise juhatuse liige Janis Bertulsons pankrotiavalduse, nähes juustutehase haput seisu. E-Piim Tootmise tegevjuht Anti Orav rääkis, et nõukogu oli toimuvaga kursis, kuid avaldus oli juhatuse liikme iseseisev samm.
