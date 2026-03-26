Riigikogu esimehena jätkab Lauri Hussar

Pikalt künnise alla toppama jäänud Eesti 200 tõstis juhi hääletuse mitu kuud varasemaks. Kui pühapäeval selguv uus juhatus ei suuda erakonna toetust enne riigikogu valimisi päästa, seisavad nad sügisel eksistentsiaalse otsuse ees.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.