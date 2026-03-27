Eesti inimesed reisisid mullu vähem, siseturism kukkus oluliselt

Varakevadine päike ja terav tuul saatsid enam kui nelituhat Saksa turisti, kes mütsid peas ja joped seljas Vanasadama kailt linna liikusid. Nende saabumine tähistas kruiisihooaja algust Tallinnas tavapärasest mitu kuud varem.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.