„Neptun oli meiega leebe.“ Maailmapinged tõid tänavused esimesed kruiisireisijad Tallinna tavatult vara
Varakevadine päike ja terav tuul saatsid enam kui nelituhat Saksa turisti, kes mütsid peas ja joped seljas Vanasadama kailt linna liikusid. Nende saabumine tähistas kruiisihooaja algust Tallinnas tavapärasest mitu kuud varem.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.