Hommikuprogrammi kiirpilk: Eesti saunad Jaapanisse ja ärikinnisvara uued suunad

Äripäeva raadio esmaspäevane hommikuprogramm tõi välja, kust sünnib kokkuhoid, kuhu liigub raha ja kuidas AI võib arsti tööd muuta.
- Redgate Capitali partner Aare Tammemäe (vasakul) rääkis tänases Äripäeva raadio hommikuprogrammis suundumustest Balti ärikinnisvaraturul. Temaga vestles Aivar Hundimägi.
- Foto: Erakogu
Hommikuprogrammi intervjuud joonistasid välja kõneka pildi, kuhu liigub Eesti inimeste ja ettevõtete tähelepanu. Ühelt poolt selgus, et ka mobiiliarve võib visaduse korral kahaneda rohkem kui poole võrra, teiselt poolt tõestas Eesti saunatootja, et ühe ruutmeetri suurune saun võib Jaapanis hitt olla.
Juttu tuli ka sellest, milliseid ideid oodatakse konkursile “Edukas Eesti“
, kuidas tehisaru võiks tervishoiusüsteemi ummikuid leevendada ning miks Balti ärikinnisvaras haarab järjest kindlamalt ohjad kohalik kapital.
Äripäev
a ajakirjanike eksperiment näitas, et mobiilipaketi hinna alla kauplemine on võimalik, kuid see nõuab aega, kannatlikkust ja järjekindlust. Ajakirjanik Mari Metsa sõnul venitasid operaatorid pakkumiste tegemisega ning tulemuseni jõudmine võttis ligi kuu. Kõige targem on tema sõnul pidada läbirääkimisi e-kirja teel, sest nii jäävad pakkumised võrreldavalt kirja ning klient ei pea alluma ebamugavale telefonimüügile.
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Kui plaanid nõuda telekomidelt soodsamat hinda, siis siit intervjuust saad praktilisi näpunäiteid telekomidega suhtlemiseks:
Ettevõtluslugudest kõlas eredalt Auroom Wellnessi edu välisturgudel.
Ettevõte müüb saunu enam kui 35 riiki. Tõeline edulugu on olnud ühe ruutmeetri suurused saunad Jaapanis, kus elamispind on piiratud. Tegevjuht Marten Merdikes
e sõnul on kiiresti kasvamas ka USA turg, kuhu saadetakse juba kuni 120ruutmeetriseid üritussaunu. Isegi kallinenud transport pole suutnud huvi Eesti käsitöösaunade vastu jahutada.
Ettevõttel läheb praegu väga hästi ja seetõttu võib sel aastal tõusta päevakorda tootmispinna laiendamise vajadus.
Marten Merdikesega intervjuud saab kuulata siit:
Arvamustoimetuse juht Karl Eduard Salumäe tuletas meelde, et 31. märtsil kukub tänavuse “Edukas Eesti“ arvamuslugude konkursi tähtaeg.
10 000 euro suuruse peaauhinnaga konkursile on juba laekunud üle 60 töö ning kõige rohkem kirjutatakse hariduse ja õppimise teemadel. Salumäe rõhutas, et tugev arvamuslugu ei piirdu probleemi kirjeldamisega, vaid peab pakkuma ka realistliku ja selgelt piiritletud lahenduse. Sama oluline on tekst enne esitamist parajalt tihedaks lihvida.
Millised teemad on sel aastal popimad, saab kuulata siit:
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Tervishoiu tulevikku vaadati perearsti ja riigikogu liikme Eero Merilinnu pilgu läbi.
Tema hinnangul võiks tehisaru olla perearsti tõhus abiline, aidates selgitada analüüse või suunata patsienti riikliku triaažiroboti kaudu õigesse kohta abi saama. Samas rõhutas ta, et ükski algoritm ei asenda arsti ja patsiendi vahelist inimlikku kontakti.
Pikemas vaates näeb Merilind võimalust luua tehisaru abil igale inimesele isiklik terviseplaan, mis ühendaks terviseajaloo, geeniproovid ja nutiseadmete andmed, kuid selle tee peal seisavad ees andmekaitse ning teised regulatsioonid.
Kuula intervjuud tehisaru võimalustest tervishoius siit:
Balti ärikinnisvaraturu kohta ütles Redgate Capital
i partner Aare Tammemäe
, et turul muutuvad üha olulisemaks kohalikud investorid.
Kui osa väliskapitalist on taandumas, siis asemele astuvad kohalikud investeerimisgrupid ja family office’i tüüpi tegijad. Tammemäe sõnul kasvab huvi institutsionaalse üürituru ja eakate kodude arendamise vastu ning Eesti investorite pilgud liiguvad üha sagedamini ka Poola poole, kus turg on likviidsem ja majanduskasv kiirem.
Ärikinnisvara trendidest saab kuulda siit:
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