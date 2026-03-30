Kiirem mobiilioperaatori vahetumine sügisest tõotab lõppu letialustele hindadele

Mobiiliarvete järjekordsele kallinemisele vastu astunud Äripäeva ajakirjanikud kauplesid pea kuu aega kolme telekomiettevõttega ja saavutasid vaevarikkalt juba klassikaks saanud võimsa letialuse soodushinna.
92aastane Enno Zimmer sai hiljuti Telialt kätte raha, millele tal oli õigus juba aastaid tagasi. Nii ka raadiohääl Allan Roosileht. Lugu puudutab veel aga paljusid aktsionäre, sest aeg hüvitise nõudmiseks saab peagi otsa.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.