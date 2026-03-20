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Kinnisvaraturgu raputab bosside lahkumislaine ja kollitab üks mõttetu äri

Kinnisvaraturust on üle käinud korralik bosside lahkumislaine, mille tagant kumab omanike lootus noore ja ambitsioonikama juhiga lõpuks kasvuhoog sisse saada. Kinnisvarasektori ühes nurgas paistab aga kasumi teenimine endiselt lootusetu.
1997. aastast Uus Maad vedanud Jaanus Laugus valis enda mantlipärijaks noore ja ambitsioonika Argo Pillessoni.
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