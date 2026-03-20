Kinnisvaraturgu raputab bosside lahkumislaine ja kollitab üks mõttetu äri
Kinnisvaraturust on üle käinud korralik bosside lahkumislaine, mille tagant kumab omanike lootus noore ja ambitsioonikama juhiga lõpuks kasvuhoog sisse saada. Kinnisvarasektori ühes nurgas paistab aga kasumi teenimine endiselt lootusetu.
Korterite flippija jagab kogemusi: alla 15% tootlusel pole mõtet
Tallinnas on turul tagasi hulk väiksemaid tegijaid, kes pruugitud kortereid müügiks renoveerivad ning selle tulemusel ostetakse siin 60 000 kuni 120 000 eurose hinnaklassiga kortereid turuosaliste sõnul mühinal.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.