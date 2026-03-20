Kinnisvaraturgu raputab bosside lahkumislaine ja kollitab üks mõttetu äri

Korterite flippija jagab kogemusi: alla 15% tootlusel pole mõtet

Tallinnas on turul tagasi hulk väiksemaid tegijaid, kes pruugitud kortereid müügiks renoveerivad ning selle tulemusel ostetakse siin 60 000 kuni 120 000 eurose hinnaklassiga kortereid turuosaliste sõnul mühinal.