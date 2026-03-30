Raadiohommikus: värske majandusprognoos, linnahall ja Venemaa internetiblokaad

Äripäeva ajakirjanik Alice Veedla käis möödunud reedel Tartus ülikooli ühiskonnateaduste instituudis tööandjate messil. Messil läbi viidud küsitluselt saab kuulda, millised ootused on tudengitel tööandjatele ning millist palka soovivad noored saada.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Hebo Rahman-Eccles ja uudistetoimetaja Mai Kroonmäe.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00 – 11.00 “Sisuturundussaade.”

Eetris on tehisintellekti ja võrdõiguslikkuse teemaline erisaade. Külas on võrdõigusvolinik Christian Veske ning justiits- ja digiministeeriumi andmete nõunik Sofia Paes.

Saates selgitame, kuidas tehisintellekt ja algoritmid võivad tahtmatult kanda edasi ühiskondlikke eelarvamusi ning milliseid riske see endaga kaasa toob – alates krediidiskoori määramisest kuni värbamisprotsessideni. Külalised tutvustavad projekti EquiTech raames valminud materjale ja e-kursust, mis aitavad arendajatel ning avalikul sektoril algoritmilist kallutatust vältida. Uurime ka, milline on inimese roll ja vastutus kiirelt arenevas digiriigis. Saatejuht on Tarmo Virki.

11.00 – 12.00 “Investor Toomase tund.”

Saates tuleb juttu Balti börsi parimatest investeerimisideedest ja sellest, kas kohalikult börsilt tasub otsida varjupaika tormistel aegadel nagu praegu. Võtame luubi alla erinevat kohalikud ettevõtted ning uurima, mis aktsiaid tasuks praegu Tallinna või Leedu börsilt oma portfelli võtta. Sellest tuleb saates rääkima Swedbanki pensionifondide portfellihaldur Ene Õunmaa