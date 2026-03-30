Raadiohommikus: värske majandusprognoos, linnahall ja Venemaa internetiblokaad

Nõukogudeaegse monumentaalkunsti uurija Anu Soojärv arutleb kell 7.30, miks modernistlik linnahall meil jalus on, samas kui stalinismiaegne arhitektuur tundub seeditavam. Räägime ka muinsuskaitse rollist tänapäeva majanduskeskkonnas.
- Teisipäeva hommikul räägime raadiohommikus nõukogudeaegse monumentaalkunsti uurija Anu Soojärvega, miks on modernistlik linnahall meil nii jalus.
- Foto: Liis Treimann
Kell 8.00 on külas notar Mall Vendel, kes räägib huvitavast nähtusest kinnisvaraturul, fiktiivsetest kinkelepingutest, mille varjus sularaha eest müügitehing toimub. Ostja jaoks peitub seal hulga varjatud ohte.
Eesti Pank avaldab teisipäeval värske majandusprognoosi. Kell 8.30 teeb sellele tiiseri Rasmus Kattai.
Pärast kella 9 uudiseid tuleb stuudiosse Simon Berner riigi infosüsteemi ametist. Räägime Venemaal aset leidvast laiaulatuslikust mobiilse interneti blokeerimisest ning rakendusest MAX, mida Kreml suunab rahvast kasutama WhatsAppi ja Telegrami asemel.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Äripäeva ajakirjanik Alice Veedla käis möödunud reedel Tartus ülikooli ühiskonnateaduste instituudis tööandjate messil. Messil läbi viidud küsitluselt saab kuulda, millised ootused on tudengitel tööandjatele ning millist palka soovivad noored saada.
Hommikuprogrammi veavad saatejuht Hebo Rahman-Eccles ja uudistetoimetaja Mai Kroonmäe.
Saatepäev jätkub viie saatega:
10.00 – 11.00 “Sisuturundussaade.”
Eetris on tehisintellekti ja võrdõiguslikkuse teemaline erisaade. Külas on võrdõigusvolinik Christian Veske ning justiits- ja digiministeeriumi andmete nõunik Sofia Paes.
Saates selgitame, kuidas tehisintellekt ja algoritmid võivad tahtmatult kanda edasi ühiskondlikke eelarvamusi ning milliseid riske see endaga kaasa toob – alates krediidiskoori määramisest kuni värbamisprotsessideni. Külalised tutvustavad projekti EquiTech raames valminud materjale ja e-kursust, mis aitavad arendajatel ning avalikul sektoril algoritmilist kallutatust vältida. Uurime ka, milline on inimese roll ja vastutus kiirelt arenevas digiriigis. Saatejuht on Tarmo Virki.
11.00 – 12.00 “Investor Toomase tund.”
Saates tuleb juttu Balti börsi parimatest investeerimisideedest ja sellest, kas kohalikult börsilt tasub otsida varjupaika tormistel aegadel nagu praegu. Võtame luubi alla erinevat kohalikud ettevõtted ning uurima, mis aktsiaid tasuks praegu Tallinna või Leedu börsilt oma portfelli võtta. Sellest tuleb saates rääkima Swedbanki pensionifondide portfellihaldur Ene Õunmaa
Artikkel jätkub pärast reklaami
12.00 – 13.00 “Sisuturundussaade.”
Saates räägime Eesti ja baltikumi kindlustundest ja sellest, kuidas värske SEB uuring peegeldab etteõvtete otsuseid investeerida, kasvada või keskenduda koduturule. Arutleme, mida hetke majanduspilt tähendab e-kaubandusele, väikeettevõtetele, tarbijatele ning millised sammud aitavad sel aastal paremini hakkama saada.
Saates on külas SEB kaupmeeste makselahenduste grupijuht Heleriin Pihla. Saadet juhib DPD Eesti kommertsjuht Janek Kivimurd.
13.00 – 14.00 “Eetris on ehitusuudised.”
Saates on külas Domus Kinnisvara uus arendusjuht Tõnu Leinbock ja strateegiline juht Ingvar Allekand. Saates räägime, miks ettevõte otsustas juhtimisstruktuuri ümber kujundada ning milliseid ootusi seatakse uuele inseneribüroost tulnud juhile. Samuti kinnisvaraarenduse muutuvatest nõuetest, ehituse kvaliteedist, koostööst ning turu väljavaadetest. Saatejuht on Teeli Remmelg.
15.00 – 16.00 “Turismitund.”
Seekord räägime seljakotiränduritega seljakotiga rändamisest. Saate esimeses pooles kõlab jutuajamine äsja Lähis-Idas hääletades ringi rännanud kultuuriajakirjanik Marie Siniveega ning saate lõpetab vestlus seljakotiränduri ja turismiettevõtja Ivo Tšetõrkiniga.
Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!