Krüptomiljonärid jäävad lõplikult vabadusse: USA ei vaidlusta kokkulepet
Möödunud suvel USAs Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko kohta tehtud kohtuotsus jõustub, sest USA valitsus loobus apellatsiooni esitamisest, teatasid krüptomiljonäre USA-le väljaandmisprotsessis esindanud advokaadid.
Krüptomiljonäride Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko eest veetud petuskeemi ohvrid pole kahjude katteks määratud 300 miljonit dollarit kätte saanud, sest krüptomiljonäride krüptoraha ja kinnisvara pole veel USA-le üle antud.
Süüdi mõistmise korral tuleb vara loovutada USA-le
Kahtlustuse järgi investoritelt 575 miljonit dollarit välja petnud krüptoärimehed Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin püüdsid saadud tulu peita Eesti kinnisvaras, luksusautodes ja pangakontodes ning virtuaalsetes rahakottides üle maailma.
