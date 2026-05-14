14.05.26, 12:06 Rikaste ja vaeste inimeste säästudes tekivad aina suuremad lõhed Sel nädalal avaldas rahandusministeerium uuringu selle kohta, kuivõrd rahatargad on eestlased. Uuringust selgus, et Eesti inimeste säästudes on tekkimas suured lõhed.

Värske uuringu järgi on kolmandikul eestlastest säästmisega suured raskused.

“Meil on kolmandik, kellel on juba päris hästi säästudega ja kolmandik, kellel on ikkagi suured raskused,” rääkis rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator Marge Aasalaid. “Ehk pigem on see lõhe tekkimas, kellel seda keskmist osa on jäänud järjest vähemaks. See on see murekoht.”

Inimesed, kes teenivad madalamat palka ja on kogunud vähe sääste, on ka vähem rahatargad, toob Aasalaid esile.

Intervjuus kuuleb lähemalt eestlaste rahaharjumuste, säästude ja finantsteadmiste kohta.

Küsis Polina Volkova.