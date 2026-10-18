Auto|Piloot. Mercedes-Benz GLC – ülimugav alternatiiv kõige kuumemale uudismudelile

BMW iX3 on tänavuse aasta kuumim uudismudel. Juba BMW ise rääkis sellest nagu vaat et Jeesuse teisest tulemisest, tutvustades seda ei vähema kui oma viimase poolsajandi kõige olulisema autona. Üdini uuel tehnoloogial põhinev elektriline linnamaastur sõidab ühe laadimisega ametlikult kuni 800 kilomeetrit ja on pälvinud ohtralt tunnustust, sealhulgas maailma aasta auto tiitli. Müük läheb samuti neetult hästi – Ungarisse rajatud tehas, kust iX3d välja veerevad, töötab 24/7, et sisse voolavate tellimustega toime tulla.

Puhtalt kogu selle kära ja menu põhjal võiks arvata, et konkurentidel pole iX3-le midagi ligilähedastki vastu panna.

Jah, iX3 on tõesti väga hea . Aga BMW igipõlisel rivaalil Mercedes-Benzil on valikus sama klassi masin, mis ei läbi ühe laadimisega küll sama pika maa, kuid siiski piisava distantsi selleks, et sõiduulatus poleks mingi mure. See on võimsam ja kiirem, luksuslikuma interjööriga, vaiksem ning õhkvedrustuse olemasolul ka palju mugavam kui iX3, ent bemmiga võrreldes oleks see justkui poolsalaja müügile ilmunud.

See kannab nime Mercedes-Benz GLC, nagu samalaadne sisepõlemismootoriga mudelgi, ehkki rajaneb uuel täiselektriliste autode platvormil. Ka Eesti esinduse koduleht ütleb selle kohta lihtsalt: elektriline GLC.

On’s elektri-GLC parem või halvem kui iX3? Ennekõike on need kaks autot rõõmustavalt erinevad. Ning leidub omajagu inimesi, kelle jaoks Mercedes on etem valik.

Hiilgab seal, kus iX3 komistab