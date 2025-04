Tagasi 26.04.25, 16:30 Auto|Piloot. Elektri-Macan sobib pere teiseks Porscheks Porsche läks oma väiksema rahalehma elektrifitseerimisega täispangale ja hoiab nüüd hinge kinni. Tulemus sai ootuspäraselt kvaliteetne, ent üht-teist võiks õppida... Hyundailt.

Nagu vana, ainult et täiesti teistmoodi. Disainiga jätkab uus Macan eelkäija rada, kuid kui eelmisest Macanist ei pakutud isegi poolhübriidi, siis uut saab vaid ja ainult täiselektrilisena.

Foto: Porsche

Porsche võib uue Macaniga paraja portsu otsas istuda.

Elektriautot saab teha laias laastus kahte moodi – kas sisepõlemismootoriga mudeli põhjale või spetsiaalselt täiselektrilistele sõidukitele mõeldud platvormile. Teine variant on insener-tehniliselt parem (kergem, etema ruumikasutusega), samas kui esimesena nimetatud kompromisslahenduse kasuks räägibki võimalus teha ühestsamast autost nii bensiini-/diisel-, hübriid- kui ka elektriversioon.

Porsche on läinud spetsiaalse platvormi teed, sellisel rajaneb nii pool tosinat aastat müügil olnud sedaan Taycan kui ka läinud sügisel kohale jõudnud teise põlvkonna Macan.

Macan ja sellest suurem Cayenne on Porsche kaks maastur-rahalehma, mis annavad üle poole müügist. Tänavu saabub turule elektriline Cayenne, ent paar aastat tagasi põhjalikult uuendatud bensiini- ja hübriid-Cayenne jääb selle kõrvale valikusse edasi. Seevastu juba 2014. aastast saati toodetud bensiinitoitel Macani Euroopa Liidus enam osta ei saa, sest vanaldane mudel ei vasta liidu uutele küberturvalisuse nõuetele. Öelge nüüd, et tänapäeva autod pole ratastel arvutid!

Eelmise kümnendi lõpus, mil elektri-Macani looma asuti, tundus, et elektripööre autonduses võib toimuda kiiremini, kui me arvata oskame ning võidab see, kes on selleks paremini valmis. Praegu aga…

Porsche läbimüük mullu langes veidi. Peamine põhjus – Taycan, mille numbrid kukkusid ligi 50%! Jämedalt 40 000st sai 20 000. Ettevõte viitas pressiteates mudelivärskendusele (millega kaasnevad müügis pausid), aga ka asjaolule, et elektriliste sõidukite võidukäik võtab oodatust rohkem aega.

Macane läks möödunud aastal kaubaks ümardatult 83 000 ehk 5% vähem, kuid seda siis vana ja septembri lõpus turule tulnud uue Macani peale kokku. Viimase osa sellest oli 18 000.

Seega, särtsu-Macaniga on Porsche jaoks palju kaalul ning kui selle müük ei peaks loodetud tempot saavutama, siis head ja kiired lahendused puuduvad. Niigi üllatavalt pikalt ja tublilt rahaandi andnud esimese põlve Macani päevad on loetud. Väidetavasti kaalutaksegi nüüd täiesti uue sisepõlemismootoriga maasturi üllitamist, ent isegi kui niisugune päriselt valmis tehakse, ei jõua see kohale enne selle kümnendi lõppu.

Uutmoodi Macani menu sõltub – või vähemasti võiks sõltuda – muidugi ka sellest, kui hea see on. Ning vastus kõlab, et lausa üllatavalt hea… elektrilise linnamaasturi kohta.

Porschelikult tehtud

Ütleme selle otse välja: elektrilised linnamaasturid on oma olemuselt äärmiselt piiratud autod. Elektriauto põhilised vaenlased on suur mass, nõudlikumates tingimustes pahatihti kesiseks jääv sõiduulatus ja kõrge hind. Aga mida teeb maasturiks olemine? Tõstab nii sõiduki kaalunumbrit, energiakulu kui ka hinda!