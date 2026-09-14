Auto|Piloot. Elektriline Porsche Cayenne Turbo – oi kui võimas, kiire ja suutlik

1156hobujõuline luksusmaastur – jah, te lugesite õigesti – on pehmelt öeldes napakas auto, kuid nii lai võimete palett on objektiivselt muljetavaldav.
Elektriline Porsche Cayenne Turbo kiirendab oma pirakusest hoolimata 0–100 km/h superautoliku 2,5 sekundiga. Väljast vaadates tekitab see tunde, nagu näeks jõehobu gepardi plahvatuslikkusega minema sööstmas. Sees olles mõjub see üpris vägivaldsena – muidu äärmiselt rafineeritud masin lendab paigalt kerest läbi käiva löögiga ja nägemine võib n-ö tunnelisse tõmmata. Tagaosa libiseb veidi, ent täisjõuga kiirendamine jääb röögatule hobujõudude hunnikule vaatamata märkimisväärselt kontrollituks.
Aga hetk hiljem võib seesama mürsk keerata asfaldilt maha ja hakata viljelema maastikusõitu, millist vähemalt 175 000 eurot maksva neljarattalise omanik päriselus ilmselt ette ei võtaks. Selleks pole vaja teha enamat kui pöörata roolil asuv sõidurežiimide nupp kõige sportlikuma pealt maastiku omale ning valida keskekraanilt õhkvedrustuse kõrgeim asend. Ning kuna tegu on elektriautoga, käivad kõik need jõu- ja ilunumbrid ilma mootori valjuhäälse pingutuse või muu sääraseta. Justkui möödaminnes.
Täpselt seda kogesin ma Pärnu külje all kodusel Porsche Ringil toimunud elektri-Cayenne’i tutvustusüritusel. Lisaks sõitsin ma sellega ümbruskonna teedel ja veendusin, et särtsutoitel Cayenne on ka tavasõidus andekas.
V8 müdin
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