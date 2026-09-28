Majandus- ja tööstusminister: mõistan tööstusjuhtide pika plaani soovi

Minister kommenteeris saates ka värsket tööstusuudiste arvamusliidrite küsitlust, kus toodi välja sektori peamised mured. Tööstusjuhid nimetasid riigi pika plaani puudumist, ebastabiilset majanduskeskkonda, maksupoliitikat, oskustööjõuga seotud probleeme ja liigset bürokraatiat.

Vahtras selgitas, et mõistab pika plaani soovi hästi. "Mul on väga kahju, et oleme pidanud tegema raskeid otsuseid, et tõstame makse või ei tõsta, maksustame või ei maksusta. Sellistes tingimustes on ettevõtjal kindlasti raske plaane teha, aga loodetavasti saame majanduskasvu tingimustes teha ka selliseid otsuseid, mis tagavad edaspidi suurema stabiilsuse," sõnas minister.

Bürokraatia vähendamise kohta ütles ta, et Euroopa Liidu nõuete täitmist tuleks edaspidi rohkem fookuses hoida, sest nõuete maksimaalne rakendamine olukorras, kus naabrid seda ei tee, võib meie ettevõtete konkurentsivõimet halvendada. "See on absoluutselt õige põhimõte, toetan 100 protsenti, et me ei peaks nii tegema. Tahan, et oleksime selles paremad ja pööraksime sellele edaspidi suurt tähelepanu," sõnas ta.

Saadet juhib Harro Puusild.