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Eesti sai järgmise ükssarviku

Eesti järgmiseks ükssarvikuks kasvas küberturbefirma Blackwall, kui ettevõtte turuväärtuseks on hinnatud üle 2 miljardi dollari.
Värskelt ükssarvikustaatusesse ehk vähemalt 1 miljardi dollari suuruse väärtuseni jõudnud Blackwalli asutaja Nikita Rosenberg ja riskikapitalifirma Tera Ventures juht Stanislav Ivanov võivad üksteist õnnitleda märgilise sammu puhul.
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