Eesti sai järgmise ükssarviku

Värske idufirmasid reastava edetabeli järgi on Eesti saanud uue ükssarviku, kelleks on küberturbe valdkonnas tegutsev Blackwall. Firma olulise investori sõnul pole hinnangul praegu alust, päris uudised alles tulevad.
Milline oli meeleolu tehnoloogiasektoris 2025. aastal? Eesti tehinguturg on jõudnud uuele küpsusastmele, kirjutavad Ellex Raidla assotsieerunud partnerid Ott Aava ja Rutt Värk, ühes PwC Eesti tehingute nõustamise juhtivkonsultandi Sass Karemäega.
Inimene, keda ettevõte kõige rohkem palgata tahaks, võib samal ajal olla see, kes töökuulutusi kõige vähem vaatab. Ta ei plaani töökohta vahetada, ei käi regulaarselt tööportaalides ja võib olla oma praeguses rollis täiesti rahul. See ei tähenda aga, et hea pakkumine teda liikuma ei paneks.