Eesti uueks ükssarvikuks nimetatud firma spekulatsioone ei kommenteeri. „Kuu lõpus läheb asi huvitavamaks“

Värske idufirmasid reastava edetabeli järgi on Eesti saanud uue ükssarviku, kelleks on küberturbe valdkonnas tegutsev Blackwall. Firma olulise investori sõnul pole hinnangul praegu alust, päris uudised alles tulevad.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Blackwalli suurinvestor Stanislav Ivanov ükssarviku hinnangut ennatlikuks ja millistele pärisuudistele ta oktoobri lõpus viitas;
- mille poolest Blackwalli tehnoloogia konkurentidest eristub ja kuidas selgitab firma kiiret väärtuse kasvu TopTechi edetabelis.