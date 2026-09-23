Tagasi Majandusmõjutaja Björn Wahlroos Eestile: langetage makse, sest rikkad maksumaksjad lähevad sinna, kus on soodsam Wahlroos Capitali juhatuse esimees Björn Wahlroos hoiatas Äriplaan 2027 konverentsil kohe ettekande alguses kuulajaid, et tohutute sõnumitega esinejatesse tasub suhtuda ettevaatlikult. “Ärge oodake minult nüüd sõnumeid. Oodake ettekandelt loogikat ja mõistlikke argumente ning püüdke aru saada, mis toimub,“ ütles ta. Tellijana saad artiklit lugedes teada: milliseid maksu- ja tööturumuudatusi soovitab Björn Wahlroos Eestile, et meelitada siia rohkem investeeringuid ja jõukaid maksumaksjaid;

kuidas seostas Wahlroos Eesti majanduse väljavaateid julgeoleku, odava elektri ja Soome kaitsevõimega.

Tema hinnangul läheb Eestil keerulistest aastatest hoolimata paremini kui Soomel. Wahlroosi sõnul on Soome SKP elaniku kohta praegu samal tasemel mis 2007. aastal.

“See on 19 aastat keskmiselt nullkasvu. Ma arvan, et see on omamoodi maailmarekord,“ lausus ta, visates nalja, et Soome praegust spordiedu arvestades tuleb maailmarekordeid austada kõikjal, kus neid leidub.

Aga kuidas saab Soome olla maailma õnnelikem riik, nagu statistika näitab, kui majandus pole tema sõnul ligi 20 aastat kasvanud. Wahlroos põrutas teravalt, et tõepoolest mõlemat väidet korraga ei saa öelda ja ühes neist peab sel juhul olema mingi mõõtmise viga.