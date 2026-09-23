Majandusmõjutaja Björn Wahlroos Eestile: langetage makse, sest rikkad maksumaksjad lähevad sinna, kus on soodsam
Wahlroos Capitali juhatuse esimees Björn Wahlroos hoiatas Äriplaan 2027 konverentsil kohe ettekande alguses kuulajaid, et tohutute sõnumitega esinejatesse tasub suhtuda ettevaatlikult. “Ärge oodake minult nüüd sõnumeid. Oodake ettekandelt loogikat ja mõistlikke argumente ning püüdke aru saada, mis toimub,“ ütles ta.
Tema hinnangul läheb Eestil keerulistest aastatest hoolimata paremini kui Soomel. Wahlroosi sõnul on Soome SKP elaniku kohta praegu samal tasemel mis 2007. aastal.
“See on 19 aastat keskmiselt nullkasvu. Ma arvan, et see on omamoodi maailmarekord,“ lausus ta, visates nalja, et Soome praegust spordiedu arvestades tuleb maailmarekordeid austada kõikjal, kus neid leidub.
Aga kuidas saab Soome olla maailma õnnelikem riik, nagu statistika näitab, kui majandus pole tema sõnul ligi 20 aastat kasvanud. Wahlroos põrutas teravalt, et tõepoolest mõlemat väidet korraga ei saa öelda ja ühes neist peab sel juhul olema mingi mõõtmise viga.
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Eesti majanduses on pärast pikka langusperioodi märgata esimesi taastumise märke ning ettevõtjate ootused on mullusest veidi lootusrikkamad. „Tundub, et mingil määral on väike elevus,“ ütles Äripäeva peatoimetaja ja Äriplaani konverentsi moderaator Meelis Mandel Äriplaani hommikuprogrammis.
Peaminister Kristen Michal (Reformierakond) süstis konverentsil “Äriplaan 2027” ettevõtjatesse ja juhtidesse optimismi ning tõi palju näiteid sellest, et inimestel läheb palju paremini, kui nad ise arvavad.
Meie masinad on toodetud Euroopas ja meil on kokku lepitud, et andmeid me välja ei saada, kuhugi pilve ei salvesta, mis erineb Hiina konkurentidest, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis Husqvarna Eesti tegevjuht Jaanus Vahesalu.
Lisaks tuludele ja kuludele peavad ettevõtjad vaatama, mida konkurendid teevad, käima eluga kaasas ja ühel hetkel tuleb hakata investeerima, rääkis LHV juhatuse liige, ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.