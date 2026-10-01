Meelis Kiili: mind häirib, kuidas Michal valitsust juhib, see on julgeolekuoht

Züleyxa Izmailova ei varjanud pettumust pärast seda, kui riigikogu jättis vastu võtmata lastevastaste seksuaalkuritegude regulatsiooni muutmise ettepaneku. “Olin pärast täiesti läbi,“ tunnistas ta. Eelnõu ette valmistanud Izmailova nimetab koalitsiooni vaikimist mõistetamatuks.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.