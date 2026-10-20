Silmeti eksjuht 400 miljoni plaanist: minu aktsionärid ei lubaks siduva lepinguta nii suurt investeeringut teha

Varem Silmetit juhtinud ja nüüd konkureeriva Norra ettevõtte REEtec kommertsdirektor David O’Brock ütles, et Neo Performance’i 400 miljoni eurone investeerimisplaan on Eestile ja Ida-Virumaale väga hea, sest lõpptoodang läheb ilmselt sajaprotsendiliselt ekspordiks.
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- miks peab endine Silmeti juht David O’Brock 400 miljoni euro suuruse plaani juures kõige suuremaks riskiks just tooraine päritolu ja lepingute puudumist;
- kui realistlik on Narva magnetitehase ja Sillamäe laienduse plaan Euroopa nõudluse taustal ning mis mahus võiks Eesti roll haruldaste muldmetallide ahelas kasvada.