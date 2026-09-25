Kindlustunne on kõrgeim kaubanduses ja madalaim ehituses
Kui kaubandus- ja ehitusettevõtete kindlustunne on eelmise kuuga võrreldes pisut kasvanud, siis teenindus- ja tööstussektoris on toimunud väike langus ja tarbijate kindlustunne püsib augustiga samal tasemel, teatas statistikaamet.
Peaminister Kristen Michal (Reformierakond) süstis konverentsil “Äriplaan 2027” ettevõtjatesse ja juhtidesse optimismi ning tõi palju näiteid sellest, et inimestel läheb palju paremini, kui nad ise arvavad.
Eesti majandusel ei ole viimasel aastal läinud nii kehvasti, kui on tunnetatud, ja pika aja järel on taas põhjust oodata paremat ettevõtlus- ja nõudluskeskkonda, ütles Pärnu raamatupidamiskonverentsil rahandusministeeriumi analüütik Madis Aben.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.