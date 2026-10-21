Valitsuserakonnad vajutasid riigiametnike jahtumisaja eelnõule pidurit

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni eelnõu, millega soovitakse kehtestada ametnikele kuni aastane piirang asuda tööle ettevõttesse, mille suhtes nad on hiljuti ametialaseid otsuseid teinud, valitsuskoalitsioonilt toetust ei ole saanud.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks valitsuserakonnad pidurdasid ametnike jahtumisaja eelnõu ning kuidas põhjendasid seda Margus Tsahkna ja Kristen Michal;
- kuidas seostub Katri Raudsepa ja Margus Linnamäe nimega juhtum pöördukse vaidlusega ning mida pakuti probleemi lahenduseks.