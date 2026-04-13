Kapo laseks ametnikel enne kaitsetööstusesse minekut maha jahtuda
Kaitsepolitsei juhi Margo Pallosoni sõnul oleks vaja sadade miljoniteni küündivate riigihangetega seotud ametnikele rakendada ametist lahkudes nn mahajahtumise aeg, mis aitaks vältida huvide konflikte.
Saaremaa laevaehitaja Baltic Workboatsi tegevjuht Margus Vanaselja leiab, et mereväele võiks neli uut laeva ehitada nende juhitud konsortsium, kus oleks koos BLRT Grupiga kokku kümmekond Eesti ettevõtet.
Elektroonikatööstuse Stoneridge Electronics endine juht Ardo Asperk, kes suvel ootamatult ametist priiks sai, liitus detsembris äsja loodud Eesti kaitsetööstusfirma Wehold OÜ juhatusega, näitab Infopank.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?