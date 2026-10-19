Herem: mina Frankenburgi turu-uuringuga seotud ei olnud

Kaitseminister Martin Herem, kes hiljutise ajani oli palgal kaitsetööstusettevõtte Frankenburg Technologies OÜ nõunikuna, ütles tänase Äripäeva uuriva loo peale antud intervjuus, et tema ettevõtte ärilise tegevuse ning lobitööga ei tegelenud.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas selgitab Martin Herem oma rolli Frankenburgis ajal, kui ettevõtte sees koostatud turu-uuring jõudis RKIKi ette;
- mida räägib Herem pöördukse, kaitsetööstuse lobitöö ja Frankenburgi raketi tegeliku arendustaseme kohta.