Eesti arendajate meelisturuks kujunenud Riias saab uue korteri võileivahinnaga

Riias saab uue korteri soodsamalt kui Tallinnas keskmise järelturu korteri. Ehitus maksab seal Eestiga võrreldes pea sama palju ja arendajad vannuvad, et nad ei koori eestlaste pealt ülemäära suuremat kasumit. Kus tekib selline lõhe?

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks kujuneb Tallinnas uue korteri hind arendajate sõnul kümnete protsentide võrra kõrgemaks just lubade, parkimisnõuete ja maa hinna tõttu;

kuidas selgitavad Kristjan-Thor Vähi, Ivo Volkov ja Martti Krass, miks on Riia Eesti arendajate jaoks ahvatlevam turg kui kodune Tallinn.