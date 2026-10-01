Katrin Siska naudib Portugali kinnisvaraturgu. “Mõni eestlane paigutab siia miljoneid”

Eestist pärit kliente on Siskal paarkümmend ning mõni neist on Algarvesse investeerinud juba mitme miljoni eest. “Mõni ostab igal aastal midagi uut ja on minuga juba kolm aastat kaasa jõlkunud. Mõni on läinud omapäi uitama ja saanud vastu näppe,” iseloomustab Siska Eestist pärit huvilisi.

Seetõttu nimetab Siska saates viis kriteeriumi, mis peavad kindlasti olema kinnisvaral, millesse tasub Algarves investeerida, ning räägib ka üüriäri riskidest ja tootlusest, mis võib ulatuda 7 protsendini. Samuti jagab ta praktilisi nõuandeid kohalike oludega kohanemiseks, keelebarjääri ületamiseks ja tulevaste üürnike taustakontrolli tegemiseks.

Jutuks tulevad ka keskmise korteri ja maja hinnatasemed, lisaks selgitab Siska, kuidas sealne turg toimib, mida see tähendab ühele maaklerile ning milliseid võimalusi pakub jõuliselt paisuv turg Eesti investorile.

Lisaks räägib Siska oma igapäevasest tööst maaklerina ning selgitab ka, mis on aidanud tal Portugalis läbi lüüa. Veidi räägib ta ka oma tulevikuplaanidest.

Saadet juhib Lauri Leet.