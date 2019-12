Riigireeturid mõisteti süüdi

Endine kaitseväe peastaabi ohvitser Deniss Metsavas sai riigireetmise karistuseks 15 aastat ja 6 kuud vangistust. Foto: TAIRO LUTTER, Postimees/Scanpix

Täna mõisteti Harju maakohtus kokkuleppemenetluses riigireetmises süüdi Deniss Metsavas ning tema isa Pjotr Volin. Metsavas sai karistuseks 15 aastat ja 6 kuud ning Volin 6 aastat vangistust.

Metsavas ja Volin mõisteti süüdi riigireetmises asutusesisese teabe edastamises välisriigile. Reeturid abistasid Venemaa Föderatsiooni relvajõudude kindralstaabi peavalitsust (GRU) Eesti-vastase vägivallata tegevusega ning kogusid ja edastasid GRU-le Eesti riigisaladusi, salastatud välisteavet ja asutusesisest teavet.

Metsavas pani riigivastased kuriteod toime enam kui 10 aasta jooksul, Volini tegevus kestis ligikaudu poole vähem. Samuti oli tema roll sisuliselt oluliselt väiksem. Enamik kahjustada saanud teabest oli Eesti riigisaladusega kaetud info ning asutusesisene teave. Peamiselt leidis Metsavase ja Volini ebaseaduslik tegevus aset Eestis ja Venemaal. Info üle andmiseks kasutati sidekanaleid kui ka vahetuid kohtumisi ning selle eest said süüdimõistetud ka tasu.

Volin mõisteti süüdi ka tulirelva laskemoona ebaseaduslikus käitlemises ja tsiviilkäibes keelatud tulirelva laskemoona ebaseaduslikus käitlemises.

Kaitsepolitsei peadirektori Arnold Sinisalu kinnitusel tuleb suuta Eesti-vastast luuramist nii ennetada kui ka tõkestada ning riigireeturite tabamisel ka nende süüd tõendada. „Olgu käesolev juhtum koos varasematega kahtlejatele selge sõnum: Vene eriteenistuste huviorbiiti sattudes on mõistlikum sellest ise meile rääkima tulla,“ sõnas Sinisalu. „Selge, et värbamist ja salajast kaastöötajat püüavad vastased kõigiti varjata, aga varem või hiljem jõuame neile jälile.“

Kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtis riigiprokuratuur ja viis läbi kaitsepolitseiamet.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.

Kes on riigireetmises süüdi mõistetud Deniss Metsavas?

Kunagi kaitseväe peastaabis töötanud major Metsavas osales 2016. aasta aprillis ETV saates "Vabariigi kodanikud", kus arutati Venemaa ohu teadvustamist. Siis kaitseväe peastaabi lahingutoetusjaoskonna staabiohvitserina esinenud major ütles, et tema emakeel on vene keel, ta on õppinud Lasnamäe vene gümnaasiumis ja peab end topeltvenelaseks. "Mind on kahe keele oskus mu karjääris väga palju aidanud," ütles siis Metsavas.

Sama aasta jaanuaris toimus Tallinna kohvikus Wabadus programmi "Sinu riigi kaitse" raames kaitseministeeriumi toel ilmunud kakskeelse raamatu "Laigulised edulood" esitlus, kus kasutati ühe näitena Metsavase kui tegevväelase edulugu.

2014. aastal on riigikaitse õpetajana tegutsenud Metsavas võitnud konkursi "Noor õpetaja 2014" ja nimetatud parimaks Mustamäe nooreks õpetajaks.

Aastal 2009 sai Metsavas valmis magistritöö teemal "Lihtsustatud operatiivplaneerimise protsessile tuginev sõjaliste operatsioonide analüüsi metoodika".