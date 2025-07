Tagasi 31.07.25, 14:51 Meta ja Microsofti tulemused: analüütikud näevad tulevikku totaalselt erinevalt Kolmapäeval peale kauplemispäeva teatasid võimsatest tulemustest Microsoft ja Meta, mille aktsiad läksid järelturul rallima. Eksperdid näevad USA tehnoloogiagigantide tulevikku erinevates toonides.

LHV portfellihaldur Erko Rebane näeb, et tehisintellekt aitab USA tehnoloogiafirmadel pikendada oma kasvutsüklit.

Foto: Erakogu

LHV portfellihaldur Erko Rebane tõi esile, et juba eelmisest aastast on investorid küsinud, kas USA tehnoloogiagigantide andmekeskustesse ning tehisintellekti arendusse paigutatavad sajad miljardid dollarid aastas ikka õigustavad ennast ega jää koormama marginaale. “Nüüd on näha, et neid vilju hakatakse noppima,” ütles Rebane.