Euroopa tipus: Eestis on iga neljas noor töötu

Iga neljas alla 25aastane on Eestis töötu, selgub Eurostati andmetest. Noortel ongi praegu raske tööturule siseneda, tõdeb LHV makroanalüütik Triinu Tapver.

Euroopa statistikaamet Eurostat avaldas, et nii mais kui ka juunis oli Eesti noorte töötusemäär 25,4%. See on Euroala kõige kõrgem näitaja – meie järel on Hispaania 24 protsendiga ja Rootsi 23 protsendiga. Euroala üldine töötusemäär noorte seas on aga 14,1%.