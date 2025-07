Tagasi 31.07.25, 17:13 Raadiohommikus: värske inflatsioon, tehnohiidude tulemused ning iseteeninduskassade tulevik Nädala viimane Äripäeva raadio hommikuprogramm võtab ette tehnoloogiagiantide tulemused ja inflatsiooni Eestis. Arutame ka selle üle, kas iseteeninduskassadel on tulevikku ja mida muudab värske otsus Indexo investorite jaoks.

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Foto: Tanel Meos

Soome suuruselt teise poeketi esindaja ennustab, et sarnaselt Rootsiga kaovad Soomes iseteeninduskassad poodidest lõpuks ära. Kas sel väljaütlemisel on haakumispinda ka Eestis, kommenteerib Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson

Läti finantsjärelevalve andis rohelise tule kiirlaenuärimees Aigars Kesenfeldsile, et suurendada oma osalust ettevõttes Indexo, mis pakub Lätis pensionikogujatele indeksifonde ja on hiljuti asutanud panga. Mida see samm tähendab Indexole ja investoritele, selgitab ettevõtte kaasasutaja Henrik Karmo

Värsket inflatsiooninäitajat ning selle mõju Eesti majandusele ja inimeste rahakotile kommenteerib SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor

Artikkel jätkub pärast reklaami

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saadet juhib Katariina Krjutškova.

15.00–16.00 “Äripäeva juhtimiskool*”

Uues Äripäeva juhtimiskooli raadiosaates vestlevad üle paarikümne aasta erinevaid maailma muutnud projekte juhtinud ja Äripäeva aasta koolitaja 2022 tiitliga tunnustatud Anneli Ohvril ning saatejuht Igor Rõtov.

Kuula saadet ja saad teada, milliseid tänapäevaseid juhtimise meetodeid ja tööriistu on mõttekas kasutada ning kas agiilne projektijuhtimine on parem kui klassikaline. Samuti, mis on Anneli loodud uudissõna “ringmood”, mida tegi Google, et innustada oma töötajaid uusi ideid looma ja miks kleebiti Amsterdami lennujaama meeste tualettruumidesse kärbse kujutised.

Saade oli esimest korda eetris 11.01.2023.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.